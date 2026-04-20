Ολυμπιακός: Γιόρτασε με γκολ τις 150 συμμετοχές ο Ροντινέι

Στο ντέρμπι της Λεωφόρου, ο Ροντινέι έφτασε τα 150 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και το πανηγύρισε με γκολ.

Ο Ροντινέι στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αγωνίστηκε για 150η φορά με τα χρώματα του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις. Συνδύασε αυτό το ορόσημο της καριέρας του με το γκολ που έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στους Ερυθρόλευκους, όπως καταγράφει η ιστοσελίδα της Super League.

Αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τα χρώματα του Ολυμπιακού στις 3 Ιανουαρίου 2023 στην αναμέτρηση Ιωνικός – Ολυμπιακός 0-3 για τη Super League, ενώ σημείωσε το πρώτο του γκολ με την ομάδα του Πειραιά την 1η Οκτωβρίου 2023 στην αναμέτρηση ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός 0-3.

Συνολικά έχει σκοράρει εννέα τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις με τον Ολυμπιακό, ενώ το σύνολο των 150 αγώνων του μοιράζεται ανάμεσα σε Super League (98), Kύπελλο Ελλάδος (15) και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (37).

