Η «παράσταση» της Λιόν έβαλε σε… πονοκέφαλο την Παρί Σεν Ζερμέν

Η Λιόν κοίταξε... κατάματα την πρωτοπόρο Παρί Σεν Ζερμέν, για να «δραπετεύσει» με 2-1, από το "Parc de Princess", για την 30ή αγωνιστική της Ligue 1, κάνοντας... δώρο στη Λανς που πλέον βρίσκεται στο -1 από το «ρετιρέ».

Τι κι αν η Λιόν μετρούσε έξι ήττες στα ισάριθμα τελευταία παιχνίδια με τους Παριζιάνους; Την Κυριακή το βράδυ (19/4) έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί, χάρη στα γκολ των Έντρικ (6΄) και Μορέιρα (17΄).

Η Παρί στο 34′ είδε ν΄αποκρούει ο Γκράιφ το χτύπημα πέναλτι του Ράμος. Οι παίκτες του Λουίς Ενρίκε έκαναν ό,τι μπορούσαν για να επιστρέψουν από τη δυσμενή γι’ αυτούς κατάσταση, με τον Ντεμπελέ να έχει δοκάρι στο 75′.

Ο Κβαρατσκέλια απλώς μείωσε με δυνατό σουτ στο 90+4′ για την Παρί Σεν Ζερμέν που έχει 63 βαθμούς σε 28 αναμετρήσεις.