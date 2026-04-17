ΠΑΟΚ Β: Χωρίς Τσοπούρογλου κόντρα στον Νέστο - Παραμένει στα «πιτς» ο Μπαταούλας

Χωρίς τον τιμωρημένο Δημήτρη Τσοπούρογλου αλλά και τον τραυματία Δημήτρη Μπαταούλα θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στον αγώνα κόντρα στον Νέστο Χρυσούπολης (18/4 15:00).

Ολοκληρώθηκε η «ασπρόμαυρη» προετοιμασία το πρωί της Παρασκευής στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής, επικεντρωμένη στην τακτική προσέγγιση του αγώνα, ενόψει του ματς με την ομάδα της Χρυσούπολης (18/5 15:00).

Ο Ντάνι Πονς δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο αρχηγό Δημήτρη Τσοπούρογλου, αλλά και στον τραυματία Δημήτρη Μπαταούλα, ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο Βασίλης Νικολακούλης.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ Β:

«Στεργιάκης, Τσιντσόλης, Πασαχίδης, Κοσίδης, Κωττάς , Λούκας, Απιατσιόνακ, Πολυκράτης, Χιμένεθ, Καλόγηρος, Ίκομπονγκ, Καλαϊτσίδης, Αλμασίδης, Σαρρής, Αδάμ, Μπέρδος , Τσιφούτης, Ραϊχανί, Κανίς, Μούστμα, Γκιτέρσος».