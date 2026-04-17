Ο Πορτογάλος μέντορας του Ζίνι στο SDNA: «Φαινόταν πως θα φτάσει ψηλά – Τον κάλεσα στα 18 του στην εθνική Ανγκόλας»

Από την εποχή που έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Πριμέιρο ντε Αγκόστο μέχρι την εθνική Ανδρών της Ανγκόλας, ο Ζίνι ευτύχησε να συνεργαστεί με τον Πορτογάλο τεχνικό, Πέδρο Γκονσάλβες, ο οποίος διέγνωσε εξαρχής το ταλέντο του. «Είχα πει πως θα γίνει σημείο αναφοράς» τονίζει ο 50χρονος προπονητής στο SDNA.

Ο πρώην διευθυντής των περίφημων ακαδημιών της Σπόρτινγκ, Πέδρο Γκονσάλβες, για τουλάχιστον μια δεκαετία όχι μόνο υπηρέτησε το ποδόσφαιρο της Ανγκόλας, αλλά το εκτόξευσε στην ελίτ του αφρικανικού ποδοσφαίρου!

Για μια τριετία ο Πορτογάλος τεχνικός ανέλαβε της ακαδημίες της Πριμέιρο ντε Αγκόστο (2015/18), όπου εκεί ήδη άρχισε να ξεχωρίζει ο Ζίνι, ενώ στη συνέχεια προήχθη κατά σειρά σε ομοσπονδιακό προπονητή στην K-17 της Ανγκόλας, στην Κ-20, αλλά και για έξι χρόνια στην εθνική ανδρών.

Κοινός παρονομαστής στην καριέρα του Γκονσάλβες στην αφρικανική χώρα ήταν ο άσος της ΑΕΚ, τον οποίο οι συγκυρίες έφεραν έτσι ώστε να συνεργαστούν για πολλά χρόνια από τις ακαδημίες μέχρι την Εθνική Ανγκόλας και το Κόπα Άφρικα.

«Ο Ζίνι από πολύ μικρή ηλικία φαινόταν πως θα φτάσει ψηλά. Το θέμα δεν είναι μόνο να διαθέτεις ταλέντο, αλλά να έχεις την κατάλληλη πνευματική ισορροπία και συγκέντρωση για να πετύχεις στο ποδόσφαιρο» τονίζει ο Γκονσάλβες στο SDNA προσθέτοντας:



«Γνώριζα τον Ζίνι από την εποχή που εργαζόμουν στην ακαδημίες της Πριμέιρο ντε Αγκόστο αφού τον είχα παίκτη εκεί. Τον προπονώ από τότε που ήταν 15 ετών. Ήξερα πολύ καλά τις δυνατότητες του και στη συνέχεια όταν ανέλαβα την U-17 της Ανγκόλας τον κάλεσα στην εθνική ομάδα.



Δεν είχα καμία αμφιβολία πως θα ξεχωρίσει στην Ελλάδα και πως θα εξελιχθεί σε έναν από τους πρωταγωνιστές του ποδοσφαίρου της Ανγκόλας. Έτσι όταν ανέλαβα την εθνική ανδρών της Ανγκόλας τον κάλεσε στα 18 του και λίγο αργότερα έκανε το ντεμπούτο του. Είχα πει πως θα γίνει σημείο αναφοράς».



Ο επί 14 χρόνια προπονητής των ακαδημιών της Σπόρτινγκ δεν κρύβει την ικανοποίηση του για τις εμφανίσεις του Ζίνι με την ΑΕΚ.



«Είμαι πολύ ικανοποιημένος για την πρόοδο του στην ΑΕΚ και τις εξαιρετικές επιδόσεις του. Βελτιώνεται συνεχώς και παραμένει προσηλωμένος στους στόχους του. Είναι σημαντικό ασφαλώς πως προέρχεται από ποδοσφαιρικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον, αφού ο πατέρας του ήταν ποδοσφαιριστής. Θα πάει ακόμη καλύτερα ».

