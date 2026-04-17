Για πάντα στην Τσέλσι ο Καϊσέδο!

Οι μπλε ήρθαν σε συμφωνία με τον μέσο από τον Ισημερινό για επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2033.

Από την ημέρα που μετακόμισε στο Λονδίνο έχει πάρει τη φανέλα του βασικού σπίτι του, είναι ίσως ο μόνος αναντικατάστατος παίκτης των μπλε.

Η Τσέλσι ήθελε να ανταμείψει τον Μόισες Καϊσέδο για την προσφορά και την πρόοδο του και σύμφωνα με το BBC οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία για επέκταση συμβολαίου ως το 2033, με σημαντική αύξηση απολαβών.

Είναι μία σειρά επεκτάσεων συμβολαίων που κάνουν οι μπλε στα δομικά στελέχη του ρόστερ της, που ξεκίνησε με τους Κόουλ Πάλμερ, Ρις Τζέιμς, ενώ εκτιμάται ότι σειρά θα πάρουν ο Λέβι Κόλγουιλ και ο Έντσο Φερνάντες.