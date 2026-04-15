Προσέφυγε στο CAS o Oλυμπιακός

Στο CAS προσέφυγε ο Ολυμπιακός στρεφόμενος κατά της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ, που έκανε δεκτή την προσφυγή του σωματείου Μαγνησίας, “Αγία Άννα”, που αφορούσε τη μεταγραφή του Χαρ. Κωστούλα στους “ερυθρόλευκους”.

Σύμφωνα με την απόφαση ο Ολυμπιακός διατάσσεται να καταβάλει στο σωματείο, βάσει του ιδιωτικού συμφωνητικού που είχε υπογραφεί μεταξύ των δύο μερών για την μεταγραφή του Κωστούλα :

”α) χρηματικό ποσό ίσο με το 3% του

καθαρού τιμήματος μεταγραφής που έλαβε από την Brighton & Hove Albion FC στα πλαίσια της μεταγραφής του ποδοσφαιριστή του Χαράλαμπου Κωστούλα (σ.σ. υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ), και

β) χρηματικό ποσό δέκα χιλιάδων(10.000,00) Ευρώ σύμφωνα με το όρο 2.3 του από 2.7.2019 Ιδιωτικού Συμφωνητικού που συνήφθη μεταξύ τους, νομιμότοκα από 20.10.2024”.

Ο Ολυμπιακός, κατέθεσε στο CAS “ασφαλιτικά μέτρα” και ζητά την έκδοση “προσωρινής διαιταγής”, που θα ακυρώσει την ισχύ της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ, έως τη συζήτηση της κύριας αγωγής.