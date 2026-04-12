Μπάγερν: Στο παιχνίδι και οι Βαυαροί για τον Γκόρντον

Μήλον της έριδος ο Άγγλος διεθνής άσος της Νιούκαστλ.

Αυξάνονται οι μνηστήρες για τον Άντονι Γκόρντον της Νιουκάστλ.

Για τον 25χρονο εξτρέμ της αγγλικής ομάδας έχουν εκφράσει ενδιαφέρον τόσο η Λίβερπουλ αλλά και η Άρσεναλ που σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun» έχουν βολιδοσκοπήσει την κατάσταση του παίκτη. Οι «κανονιέρηδες» μάλιστα, φέρονται διατεθειμένοι να προσφέρουν ένα ποσό που αγγίζει τα 1090 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα transfernewslive ενδιαφέρον για τον παίκτη εξέφρασε και η Μπάγερν προσθέτοντας πάντως, ότι «Η σταθερή επιθετική τριάδα της Μπάγερν σημαίνει ότι αυτή η κίνηση είναι μάλλον απίθανη».

Οι Βαυαροί πάντως, θέλουν έναν αριστερό εξτρέμ για να υπάρχει κάλυψη για τον Ντίας και ο Γκόρντον που διακρίνεται ως ένας εξαιρετικά γρήγορος, ικανός ντριμπλέρ με μεγάλη έφεση στο σκοράρισμα, είναι μια ελκυστική επιλογή.

Ο Γκόρντον τον περασμένο Φεβρουάριο είχε πετύχει 4 γκολ κόντρα στην Καραμπάγκ και έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος σκόρερ του συλλόγου στο Τσάμπιονς Λιγκ, φτάνοντας τα 10 γκολ και ξεπερνώντας τον θρυλικό Άλαν Σίρερ, ο οποίος έχει έξι.