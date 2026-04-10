Τέλος εποχής: Ο Άντι Ρόμπερτσον αποχαιρετά τη Λίβερπουλ

Μετά από 9 χρόνια στο Άνφιλντ, ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ ανακοίνωσε ότι το καλοκαίρι λέει αντίο στους κόκκινους.

Μετά από 9 χρόνια γεμάτα τίτλους, επιτυχίες και αναγνώριση, ο Άντι Ρόμπερτσον πήρε την απόφαση να αφήσει την Λίβερπουλ. Οι κόκκινοι ενημέρωσαν επίσημα ότι ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ, ο αγαπημένος Robbo των οπαδών της, αποφάσισε να αλλάξει φανέλα το καλοκαίρι, όταν εκπνέει και το συμβόλαιο του με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ.

"Εκτός από ένας σπουδαίος παίκτης, ένας σπουδαίος συμπαίκτης, είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος", σχολίασε ο Άρνε Σλοτ στην συνέντευξη τύπου πριν από την αναμέτρηση με την Φούλαμ: "Κέρδισε τα πάντα εδώ, υπηρέτησε με αφοσίωση το σύλλογο και με την καθημερινή του δουλειά ήταν πάντα ένα παράδειγμα για όλους", κατέληξε ο Ολλανδός τεχνικός.