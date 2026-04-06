Γιαζίτσι σαν να λέμε… Χασάν – Από τους «Ζωσιμάδες» στο Φάληρο (vid)

Η ακύρωση του γκολ του Γιουσούφ Γιαζίτσι στις καθυστερήσεις του ντέρμπι με την ΑΕΚ, ξύπνησε μνήμες από μια αντίστοιχη πικρή στιγμή των «ερυθρόλευκων». Το SDNA γυρίζει το ρολόι του χρόνου πίσω.

«Στοιχειώνει» τον Ολυμπιακό η ακύρωση του γκολ του Γιουσούφ Γιαζίτσι στο ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ που δεν επέτρεψε στην ομάδα του Πειραιά να σώσει την…παρτίδα στις καθυστερήσεις στην πρεμιέρα των πλέι οφ και να αποφύγει την ήττα που την έφερε στο -5 από την κορυφή της βαθμολογίας.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά κατά την οποία δεν μέτρησε γκολ των «ερυθρόλευκων» στα χασομέρια, εξαιτίας οφσάιντ όχι του σκόρερ, αλλά συμπαίκτη του.

Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με τον ΠΑΣ Γιάννινα στους «Ζωσιμάδες» τον Οκτώβριο του 2020, ο Ολυμπιακός είχε βιώσει ανάλογη πικρή στιγμή.

Συγκεκριμένα με το σκορ στο 1-1, ο Χασάν βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα στο 91΄.

Ο Ελ Αραμπί έκανε πλασέ με το αριστερό από κοντά μετά από πάσα του Φορτούνη, η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι, ο Χασάν από κοντά πήρε το…ριμπάουντ και με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Ωστόσο, το VAR επενέβη, ακυρώνοντας τη φάση για οφσάιντ του Γιουσέφ Ελ Αραμπί στην αρχή της φάσης.

Ο Μαροκινός επιθετικός οριακά και για λίγα εκατοστά ήταν εκτεθειμένος και έτσι δεν μέτρησε το γκολ που θα χάριζε τη νίκη στον Ολυμπιακό λίγο πριν από το φινάλε του αγώνα.

Για την ιστορία της υπόθεσης, εκείνη η ισοπαλία ήταν η πρώτη γκέλα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα.

Παρακολουθήστε στο βίντεο (μετά το 04:25) το ακυρωθέν γκολ.