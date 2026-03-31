Ιταλία: Το εμπνευσμένο πρωτοσέλιδο της Gazzetta dello Sport για τον τελικό απέναντι στη Βοσνία

Η εθνική Ιταλίας βρίσκεται μπροστά σε έναν καθοριστικό τελικό πρόκρισης για το Μουντιάλ 2026 απέναντι στη Βοσνία, με τη Gazzetta dello Sport να επιχειρεί να τονώσει το ηθικό των παικτών του Τζενάρο Γκατούζο ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης στη Ζένιτσα, μέσα από ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό πρωτοσέλιδο.

Η “σκουάντρα ατζούρα” άφησε πίσω της το εμπόδιο της Βόρειας Ιρλανδίας, επικρατώντας με 2-0 στο Μπέργκαμο την περασμένη εβδομάδα, και πλέον βρίσκεται στη Ζένιτσα, όπου προετοιμάζεται για ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της σύγχρονης ιστορίας της.

Αντίπαλός της το βράδυ της Τρίτης (22:00) θα είναι η Βοσνία, σε έναν από τους τέσσερις τελικούς των playoffs της ευρωπαϊκής ζώνης, με το διακύβευμα να είναι τεράστιο, καθώς η ομάδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει την παρουσία της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δεδομένου ότι η Ιταλία απουσίασε από τα δύο τελευταία μεγάλα ραντεβού του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, το 2018 αποκλείστηκε από τη Σουηδία και το 2022 από τη Βόρεια Μακεδονία, υπάρχει έντονη επιθυμία να μην επαναληφθεί η αποτυχία για τρίτη συνεχόμενη φορά. Ο Τζενάρο Γκατούζο έχει τονίσει πως ήρθε η στιγμή οι “ατζούρι” να ανταποδώσουν την εμπιστοσύνη των φιλάθλων και να τους προσφέρουν χαρά, με τη Gazzetta dello Sport να συμβάλλει ψυχολογικά με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο.

Στο πρωτοσέλιδο της ημέρας του αγώνα, η εφημερίδα παρουσιάζει τη φανέλα της εθνικής Ιταλίας με τα τέσσερα αστέρια στο στήθος, σύμβολο των τεσσάρων κατακτήσεων του Μουντιάλ, συνοδεύοντάς την με το χαρακτηριστικό μήνυμα: «Αξίζει όσο όλος ο κόσμος», υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόκρισης και το βάρος της ιστορίας που κουβαλά η ομάδα.