Ολυμπιακός: Μπαίνει σε φουλ ρυθμούς ο Έσε

Ο Σαντιάγκο Έσε αναμένεται να είναι ετοιμοπόλεμος για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, για την πρεμιέρα των play off.

Στις προπονήσεις επιστρέφουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, μετά από ένα τριήμερο ρεπό και πλέον αρχίζει η προετοιμασία για το ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ περιμένει σήμερα να δει τον Σαντιάγκο Έσε να μπαίνει σε φουλ ρυθμούς προπόνησης, καθώς φαίνεται να έχει ξεπεράσει τη θλάση. Έτσι, αν δείξει πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση μέσα στην εβδομάδα, δεν αποκλείεται να πάρει θέση στο βασικό σχήμα των «ερυθρόλευκων» την Κυριακή, δίπλα στον Ντάνι Γκαρθία.

Στο μυαλό του Βάσκου τεχνικού υπάρχει το πλάνο ενδεκάδας, με μοναδικό ερωτηματικό το ποιος θα παίξει πίσω από τον Ελ Κααμπί στην επίθεση, ο Ταρέμι ή ο Τσικίνιο.

Παράλληλα, άμεσα αναμένονται στον Ρέντη και οι τελευταίοι διεθνείς. Ο Μπρούνο, που αποδεσμεύτηκε νωρίτερα από τη Νιγηρία λόγω της γέννησης του παιδιού του, θα βρίσκεται από σήμερα στις προπονήσεις, ενώ απόψε παίζουν και οι τελευταίοι. Οι Τζολάκης, Ρέτσος και Μουζακίτης στο Ουγγαρία-Ελλάδα, ο Ελ Κααμπί με το Μαρόκο στο Λανς απέναντι στην Παραγουάη, ο Ταρέμι με το Ιράν κόντρα στην Κόστα Ρίκα στην Αττάλεια, όπως και οι Καλογερόπουλος και Μπότης που παίζουν με τις Ελπίδες απέναντι στη Γερμανία στη Λεωφόρο.