Καλαμάτα: «Μία πόλη, μία ομάδα, χιλιάδες ευχαριστώ»! (pic)

Η Καλαμάτα αποθέωσε τον κόσμο της για την απόλυτα επιτυχημένη σεζόν της ομάδας και την καθολική στήριξη που είχε καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας:

«Η Μαύρη Θύελλα θέλει να απευθύνει ένα από τα πιο θερμά και βαθιά ευχαριστώ σε όλους εσάς που ταξιδέψατε μέχρι το ΟΑΚΑ και σε κάθε φίλο και φίλη που στάθηκε δίπλα μας σε όλη τη σεζόν.

Η φετινή χρονιά ήταν γεμάτη συγκινήσεις, παλμό και μοναδικές στιγμές που μας έκαναν να νιώσουμε ζωντανοί και να καταλάβουμε τι σημαίνει πραγματική αγάπη για μια ομάδα. Κι αυτή η αγάπη είστε εσείς. Κάθε χειροκρότημα, κάθε φωνή που τραγουδούσε για τη Μαύρη Θύελλα, κάθε δάκρυ και κάθε χαμόγελο, ήταν το καύσιμο που μας κράτησε δυνατούς σε κάθε στιγμή.

Στο ΟΑΚΑ, η παρουσία σας δεν ήταν απλώς αισθητή. Ήταν η ψυχή μας σε κάθε πάσα, σε κάθε σπριντ, σε κάθε φάση. Νιώσαμε τον παλμό σας να γίνεται ο δικός μας παλμός, τη φωνή σας να γίνεται η δική μας δύναμη. Αυτή η ενέργεια θα μείνει χαραγμένη για πάντα στις καρδιές μας.

Σας ευχαριστούμε που πιστέψατε, που φωνάξατε, που ταξιδέψατε και που ήσασταν δίπλα μας σε κάθε στιγμή. Η φετινή σεζόν ήταν απολαυστική και κάθε στιγμή της ανήκει σε εσάς.

Η Μαύρη Θύελλα δεν είναι μόνο μια ομάδα. Είναι μια οικογένεια, κι εσείς είστε η καρδιά της. Μαζί θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε, να παλεύουμε και να γράφουμε νέες σελίδες δόξας και περηφάνιας για την ομάδα μας και την πόλη μας.

Σας ευχαριστούμε που είστε η Μαύρη Θύελλα! Η φωνή σας, η δύναμή σας, η αγάπη σας, είναι η καρδιά μας. Μια πόλη, μια ομάδα, χιλιάδες ευχαριστώ σε όλους σας!».