Kαρέτσας: «Ο βασιλιάς της ασίστ στο στόχαστρο της Μίλαν – Η Γκενκ ζητά ήδη 30 εκατ.»

Ο σχεδιασμός του Μίλαν για το καλοκαίρι περιλαμβάνει δύο παράλληλες κατευθύνσεις: την απόκτηση έμπειρων παικτών που θέλει ο Μαξ Αλέγκρι και την επένδυση σε ταλέντα με υψηλή μεταπωλητική αξία. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ένας από τους πιο υποσχόμενους νεαρούς δημιουργούς στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της Ιταλίας, ο 17χρονος μεσοεπιθετικός της Γκενκ αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους των "Ροσονέρι" για την ερχόμενη μεταγραφική περίοδο.

Ο Καρέτσας γεννήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2007 στη Γκενκ, από Έλληνες γονείς που είχαν μεταναστεύσει στη Φλάνδρα. Ξεκίνησε την καριέρα του στα τμήματα υποδομής της Γκενκ, προτού σε ηλικία μόλις 13 ετών μετακινηθεί στη φημισμένη ακαδημία της Anderlecht.

Η επιστροφή του στη Γκενκ δύο χρόνια αργότερα ήταν αποτέλεσμα της μη υπογραφής επαγγελματικού συμβολαίου – μια εξέλιξη που αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς του άνοιξε διάπλατα τον δρόμο για το ντεμπούτο του στο επαγγελματικό επίπεδο.

Η υπόσχεση από τη Γκενκ προς την οικογένειά του ήταν ξεκάθαρη: άμεση προώθηση στην πρώτη ομάδα. Και η υπόσχεση τηρήθηκε. Ο Καρέτσας σκόραρε το πρώτο του επαγγελματικό γκολ στα 15 του χρόνια, ενώ λίγο αργότερα έγραψε και την πρώτη του ασίστ απέναντι στην πρωταθλήτρια Αντβέρπ.

Στην πρώτη του ολοκληρωμένη σεζόν (2024/25) στη μεγάλη κατηγορία κατέγραψε 25 συμμετοχές με 2 γκολ και 2 ασίστ σε περίπου 1.000 λεπτά παιχνιδιού – επιδόσεις εντυπωσιακές για την ηλικία του.

Η φετινή σεζόν αποκάλυψε το πραγματικό του ταβάνι. Αγωνιζόμενος ως κλασικό «δεκάρι» ή δεξί εξτρέμ που συγκλίνει, ο Καρετσάς ξεχωρίζει για την τεχνική, την ευελιξία στις μικρές αποστάσεις και κυρίως για το μαγικό του αριστερό πόδι.

Μεταξύ πρωταθλήματος, κυπέλλου και UEFA Europa League μέτρησε 43 συμμετοχές, 3 γκολ και 18 ασίστ, αριθμός που τον κατατάσσει στους κορυφαίους δημιουργούς της ηλικίας του στην Ευρώπη.

Οι ειδικοί τον συγκρίνουν ήδη με τον νεαρό Μπερνάρντο Σίλβα στην εποχή της Μπενφίκα και της Μονακό, όταν ο Πορτογάλος μάγευε με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Παρότι μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στο Βέλγιο και έπαιξε σε όλες τις μικρές εθνικές του, ο Καρέτσας έκανε την επιλογή καρδιάς και φόρεσε τη φανέλα της Ελλάδας. Έχει ήδη 9 συμμετοχές με 3 γκολ και 1 ασίστ σε Nations League και προκριματικά Μουντιάλ, αποτελώντας βασικό πυλώνα της ομάδας παρά το ότι δεν έχει κλείσει ούτε τα 18.

Η Γκενκ γνωρίζει πολύ καλά τι έχει στα χέρια της. Μετά το ενδιαφέρον της Μίλαν αλλά και συλλόγων όπως η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η τιμή εκκίνησης τοποθετείται στα 30–35 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν είναι απλώς ένα ακόμη ταλέντο. Είναι ένας παίκτης με προφίλ σύγχρονου δεκαριού, υψηλές δημιουργικές ικανότητες και σπάνια ωριμότητα για την ηλικία του. Δεν είναι τυχαίο ότι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι τον έχουν ήδη βάλει στο στόχαστρο.

Το καλοκαίρι αναμένεται «καυτό» και η υπόθεση του 17χρονου Έλληνα δημιουργού θα μας απασχολήσει ξανά – και μάλιστα έντονα.