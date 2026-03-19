Ψάχνει την υπέρβαση για τους «8» ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στο «La Cartuja de Sevilla» την Μπέτις, στη ρεβάνς της νίκης του με 1-0 στο ΟΑΚΑ, για τους «16» του Europa League.

Μια σημαντική πρόκριση, όπως παλιά, ψάχνει απόψε (22:00, CosmoteSport4HD, ΑΝΤ1) ο Παναθηναϊκός στη Σεβίλλη, όπου καλείται να υπερασπιστεί τη νίκη με 1-0 του ΟΑΚΑ κόντρα στην Μπέτις. Το έργο των «πρασίνων» δεν είναι εύκολο, αλλά στόχο έχουν να βρεθούν στους «8» του Europa League για πρώτη φορά μετά το 2003.

Ο Ράφα Μπενίτεθ, που γνωρίζει καλά πως να παίρνει ευρωπαϊκές προκρίσεις, έχει ετοιμάσει την ομάδα του γι’ αυτό το παιχνίδι, έχοντας και περισσότερες λύσεις στη διάθεσή του. Οι Τουμπά, Ερνάντεθ, Μπακασέτας και Κώτσιρας είναι στην αποστολή, ενώ εκτός πλάνων βρίσκεται μόνο ο Ζαρουρί.

Η Μπέτις από την πλευρά της θέλει να ανατρέψει το σκορ του πρώτου αγώνα, αν και οι ευρωπαϊκές ανατροπές δεν είναι το φόρτε της. Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι θα έχει στη διάθεση του τον Σοφιάν Άμραμπατ, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των Ανδαλουσιανών.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Μπέτις: Πάου Λόπεθ, Ροντρίγκεθ, Ρουιμπάλ, Νατόν, Μπάρτρα, Αλταμίρα, Φορνάλς, Ρόκα, Εζαλζουλί, Άντονι, Κούτσο Ερνάντεθ.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Ερνάντεθ, Κάτρης, Ίνγκασον, Σάντσες, Μπακασέτας, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τετέι.