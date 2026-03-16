Τέλος καριέρας για τον Σέρχιο Ρομέρο

Ο Σέρχιο Ρομέρο αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 39 ετών, ολοκληρώνοντας μια σημαντική πορεία στο ποδόσφαιρο.

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας ήταν βασικό μέλος της Εθνική Αργεντινής ποδοσφαίρου που έφτασε στον τελικό του Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2014.

Στην καριέρα του αγωνίστηκε σε αρκετές ομάδες, όπως η Ράσινγκ Κλουμπ, η ΑΖ Άλκμααρ, η Σαμπντόρια, η Μονακό, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Βενέτσια FC, η Μπόκα Τζούνιορς και η Αρχεντίνος Τζούνιορς, ενώ με την εθνική ομάδα της χώρας του μέτρησε συνολικά 96 συμμετοχές.

Ο ίδιος δεν σκοπεύει να φύγει από το ποδόσφαιρο, καθώς έχει ήδη αποφασίσει, όπως έχει πει, να συνεχίσει στον χώρο ως προπονητής.