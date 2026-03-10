Στα προημιτελικά του FA Cup με πρωταγωνιστή τον Μαυροπάνο η Γουέστ Χαμ

Με τον Ντίνο Μαυροπάνο να εκτελεί το τελευταίο πέναλτι, η Γουέστ Χαμ λύγισε στην ψυχοφθόρο διαδικασία την Μπρέντφορντ (κ.α., παράταση 2-2, 5-3 πέναλτι), πανηγυρίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας.

Οι δύο ομάδες πρόσφεραν μια συγκλονιστική ματσάρα, με τον Μπόουεν στο 19' να ανοίγει το σκορ για την Γουέστ Χαμ, όμως ο Ιγκόρ Τιάγκο στο 28' ισοφάρισε σε 1-1 για την Μπρέντφορντ.

Ο Μπόουεν, όμως με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 34', έστειλε την Γουέστ Χαμ στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, έχοντας το προβάδισμα με 2-1, με την Μπρέντφορντ να αποδεικνύεται σκληρό καρύδι.

Στο 81' ο Ιγκόρ Τιάγκο ισοφάρισε σε 2-2 και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση, χωρίς όμως να αλλάξει κάτι στο έξτρα ημίωρο, έτσι οι δύο ομάδες έλυσαν τις διαφορές τους στην διαδικασία των πέναλτι.

Ο Ουαταρά έστειλε την μπάλα στην αγκαλιά του Αρεολά στο 2-1, ο Γένσεν έδωσε ελπίδες με το 4-3, όμως ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος με καταπληκτική εκτέλεση έκανε το 5-3 και χάρισε την πρόκριση στους γηπεδούχους.