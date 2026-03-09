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Φοιτητές από την Ισπανία στο Αγρίνιο για τον Ρουμπέν Πέρεθ! (pic)

Ποδόσφαιρο
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ΠΡΟΣΩΠΑ
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Παναιτωλικός και Κηφισιά δίνουν έναν σημαντικό αγώνα σε γιορτινό κλίμα με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας των «Καναρινιών». Οι «κυανόλευκοι» και ο έμπειρος μέσος άδραξαν την ευκαιρία παρά το «sold out», έχοντας τους δικούς τους προσκεκλημένους στις κερκίδες με σημαίες του συλλόγου!

Η ανάρτηση της Κηφισιάς για την παρουσία δέκα φοιτητών από την Έθιχα, γενέτειρα του Ρουμπέν Πέρεθ, o οποίος αγωνίζεται στην Ελλάδα από το 2021:

«Από την Ισπανία στο Αγρίνιο για την Κηφισιά και τον Ρουμπέν Πέρεθ! 🇪🇸🗺️

Δέκα φοιτητές και φοιτήτριες από την Ισπανία, με καταγωγή από τη γενέτειρα του Ρουμπέν Πέρεθ (την Έθιχα), που βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Erasmus, θα παρακολουθήσουν -μαζί με τον καθηγητή τους- από κοντά την αναμέτρηση με αντίπαλο τον Παναιτωλικό ως προσκεκλημένοι της Κηφισιάς και -φυσικά- του Ρουμπέν Πέρεθ.

Γιατί ως γνωστόν, το ποδόσφαιρο δεν έχει σύνορα...»

Φοιτητές από την Ισπανία στο Αγρίνιο για τον Ρουμπέν Πέρεθ! (pic)