Φοιτητές από την Ισπανία στο Αγρίνιο για τον Ρουμπέν Πέρεθ! (pic)

Παναιτωλικός και Κηφισιά δίνουν έναν σημαντικό αγώνα σε γιορτινό κλίμα με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας των «Καναρινιών». Οι «κυανόλευκοι» και ο έμπειρος μέσος άδραξαν την ευκαιρία παρά το «sold out», έχοντας τους δικούς τους προσκεκλημένους στις κερκίδες με σημαίες του συλλόγου!

Η ανάρτηση της Κηφισιάς για την παρουσία δέκα φοιτητών από την Έθιχα, γενέτειρα του Ρουμπέν Πέρεθ, o οποίος αγωνίζεται στην Ελλάδα από το 2021:

« Από την Ισπανία στο Αγρίνιο για την Κηφισιά και τον Ρουμπέν Πέρεθ!

Δέκα φοιτητές και φοιτήτριες από την Ισπανία, με καταγωγή από τη γενέτειρα του Ρουμπέν Πέρεθ (την Έθιχα), που βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Erasmus, θα παρακολουθήσουν -μαζί με τον καθηγητή τους- από κοντά την αναμέτρηση με αντίπαλο τον Παναιτωλικό ως προσκεκλημένοι της Κηφισιάς και -φυσικά- του Ρουμπέν Πέρεθ.

Γιατί ως γνωστόν, το ποδόσφαιρο δεν έχει σύνορα...»