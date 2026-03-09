Παναθηναϊκός: Μέρος της προπόνησης ο Τσιριβέγια

Ο Πέδρο Τσιριβέγια ανεβάζει ρυθμούς και έβγαλε μέρος από την σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Κορωπί.

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά την άνετη νίκη επί του Λεβαδειακού που «σφράγισε» την 4η θέση, με όσους βρέθηκαν στην ενδεκάδα να ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας.

Από εκεί και πέρα, ο Τσιριβέγια έβγαλε μέρος της προπόνησης κι έδειξε ότι ανεβάζει ρυθμούς, ενώ οι Ντέσερς και Κώτσιρας έκαναν ατομικό και ο Πάλμερ-Μπράουν θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε τη Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εντός έδρας αγώνα κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Europa League (12/3, 19:45).

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό, έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ακολούθησαν σέντρες και τελειώματα, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Μέρος της προπόνησης πήρε ο Πέδρο Τσιριβέγια. Ατομικό ακολούθησαν οι Ντέσερς, Κώτσιρας και θεραπεία έκανε ο Πάλμερ – Μπράουν».