Τσιφτσής: «Αυτή είναι η δουλειά του τερματοφύλακα, σημαντικός βαθμός σε δύσκολη έδρα και παρά τις απουσίες!»

Τα σχόλια του Αντώνη Τσιφτσή στην κάμερα της Cosmote TV για την ισοπαλία του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό στο Φάληρο με 0-0 - Τι είπε για την εμφάνισή του, τις απουσίες αλλά και την απαιτική συνέχεια.

Αναλυτικά:

«Η δουλειά του τερματοφύλακα είναι να βοηθάει την ομάδα, να είναι εκεί όταν χρειάζεται. Ξέρουμε πόσο δύσκολος αντίπαλος είναι ο Ολυμπιακός, ειδικά στην έδρα του, όταν παίρνεις βαθμό σε ένα τόσο δύσκολο γήπεδο δεν είναι αποτυχία, πάμε τώρα να πάρουμε τα δύο ματς που απομένουν και να μπούμε στα play off με τον καλύτερο τρόπο.

Στο πρώτο ημίχρονο δεν δεχθήκαμε φάσεις, αμυνθήκαμε πολύ καλά παρά τις απουσίες. Επί δύο μήνες παίζουμε δύο φορές την εβδομάδα, υπήρχε κούραση, όμως είμαστε επαγγελματίες και αυτή είναι η δουλειά μας, να δίνουμε χαρά στον κόσμο και να κερδίζουμε».