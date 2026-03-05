Οι Έλληνες αστυνομικοί ζητάνε τον αποκλεισμό του Μαγκουάιρ για το περιστατικό της Μυκόνου!

Τον αποκλεισμό του Χάρι Μαγκουάιρ από την Premier League ζητούν οι Έλληνες αστυνομικοί που δέχθηκαν επίθεση απο τον Άγγλο στόπερ στη Μύκονο το 2020.

Έλληνες αστυνομικοί που δέχτηκαν επίθεση από τον Χάρι Μαγκουάιρ το 2020 στη Μύκονο, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της αγγλικής εφημερίδας dailymail, ζητάνε τον αποκλεισμό του από την Premier League και άλλες ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, αφού του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή, «με μια καυστική δήλωση που στοχεύει τον χαρακτήρα του σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Αγγλίας».

Ο Χάρι Μαγκουάιρ κρίθηκε ένοχος για επίθεση, αντίσταση κατά της σύλληψης και απόπειρα δωροδοκίας σε σχέση με το περιστατικό πριν από έξι χρόνια, μετά από επανάληψη (4/3) της δίκης στη Σύρο, χαρακτήρισε την υπόθεση χάος και δήλωσε ότι σχεδιάζει να ασκήσει έφεση.

Ο Ιωάννης Παραδείσης, δικηγόρος των αστυνομικών που ισχυρίστηκαν ότι τραυματίστηκαν προσπαθώντας να συλλάβουν τον Μαγκουάιρ, επέκρινε τον παίκτη επειδή δεν ζήτησε συγγνώμη και έκανε το τολμηρό βήμα να ζητήσει την επιβολή περαιτέρω τιμωρίας από τις ποδοσφαιρικές αρχές.

Η δήλωση που εξέδωσε: «Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, οι αστυνομικοί που ήταν τα θύματα σε αυτή την υπόθεση παρευρέθηκαν περιμένοντας, τουλάχιστον, μια συγγνώμη από τον κατηγορούμενο, μια στοιχειώδη χειρονομία σεβασμού προς άτομα που απλώς εκτελούσαν το νόμιμο καθήκον τους.

Δεν προσφέρθηκε τέτοια συγγνώμη, μια στάση που λέει πολλά για τον χαρακτήρα του. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι είναι απολύτως απαράδεκτο οι αστυνομικοί, κατά την νόμιμη άσκηση των καθηκόντων τους, να υφίστανται σωματική βλάβη στα χέρια ενός μέλους του κοινού, ακόμη και αν η βλάβη αυτή χαρακτηρίζεται νομικά από το δικαστήριο ως «ελαφριά σωματική βλάβη.

Είναι ασυμβίβαστο με τις αξίες του αθλητισμού και με το καθεστώς προτύπου που αναμένεται να ενσαρκώνουν οι κορυφαίοι αθλητές, ένα άτομο με ποινικό μητρώο για βία να συνεχίζει να εμφανίζεται ως παίκτης της Premier League και ως δημόσιο πρόσωπο που θαυμάζουν οι νεαροί οπαδοί σε όλο τον κόσμο».

Ο Άγγλος διεθνής αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν χρειάστηκε να παραστεί αυτοπροσώπως στο δικαστήριο και μπόρεσε να αγωνιστεί για τη Γιουνάιτεντ στην ήττα της με 2-1 από τη Νιούκαστλ στο Σεντ Τζέιμς Παρκ χθες (4/3) το βράδυ.

Η υπόθεση εκδικάστηκε σχεδόν έξι χρόνια μετά τη σύλληψή του μετά από συμπλοκή σε διακοπές του στη Μύκονο.

Οδήγησε σε καταδίκη για την πιο σοβαρή κατηγορία της επιβαρυντικής επίθεσης και σε ποινή φυλάκισης 21 μηνών με αναστολή, οι οποίες και οι δύο ακυρώθηκαν αυτόματα κατόπιν έφεσης.

Μια επιτροπή τριών δικαστών-όπως αναφέρει η αγγλική εφημερία- έκρινε τον Μαγκουάιρ ένοχο με πλειοψηφία 2-1 στην επανάληψη της δίκης, αποκαλύφθηκε ότι είχε απορρίψει προσφορές να πληρώσει 43.500 λίρες για να διευθετήσει την υπόθεση εξωδικαστικά.

Ο Χάρι Μαγκουάιρ, ο οποίος σήμερα έγινε 33 ετών, χαρακτήρισε τη διαδικασία της δίκης «χάος» σύμφωνα με πηγές και δεσμεύτηκε να ασκήσει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδας. Ωστόσο, ο Παραδείδης επέμεινε ότι η καταδίκη θα παραμείνει σε ισχύ επειδή ο παίκτης έχει ήδη δικαστεί ξανά.



Ο δικηγόρος πρόσθεσε: «Μετά την απόφαση, ο κατηγορούμενος καταδικάζεται οριστικά σε εφετείο για επίθεση και σχετικά αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά αστυνομικών και τώρα φέρει ποινική καταδίκη στο ποινικό του μητρώο.

Αυτό ισχύει ακόμη και σε περίπτωση που επιλέξει να ασκήσει έφεση, καθώς ένα τέτοιο ένδικο βοήθημα περιορίζεται αυστηρά σε νομικά ζητήματα και δεν διαταράσσει τα πραγματικά ευρήματα του εφετείου, ούτε διαγράφει το ποινικό μητρώο που έχει συσταθεί».

Δεν υπήρχαν ταξιδιωτικοί περιορισμοί που να συνδέονται με την καταδίκη του Μαγκουάιρ από το δικαστήριο της Σύρου, αλλά δεν είναι σαφές εάν αυτό θα επηρέαζε τις πιθανότητές του να αποκτήσει βίζα των ΗΠΑ εάν επιλεγεί για την ομάδα της Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο αυτό το καλοκαίρι.