ΠΑΣ Γιάννινα: Εξόφλησε τον Κύρκο και «καθάρισε» με τις αφαιρέσεις βαθμών

Και οι 15 βαθμοί που είχαν αφαιρεθεί από τον ΠΑΣ Γιάννινα επιστράφηκαν και πλέον έφτασε τους 8.

Σε μια σειρά έβαλε ο ΠΑΣ Γιάννινα τις υποχρεώσεις του και σε συνδυασμό με τις αποφάσεις του CAS, του επιστράφηκαν και οι 15 βαθμοί που του είχαν αφαιρεθεί τις προηγούμενες μέρες.

Οι Ηπειρώτες εξόφλησαν και τον Ιάσωνα Κύρκο, δίνοντάς του τα 8.000 ευρώ που του οφείλονταν.

Βέβαια, ακόμα δεν έχουν κλείσει όλα τα μέτωπα από τα χρέη του παρελθόντος στον ΠΑΣ, αλλά προς το παρόν μπορεί η ομάδα να πάρει μια ανάσα. Σε αυτό συντέλεσε και το ποσό που μπήκε στα ταμεία της ΠΑΣ από το στοίχημα, αν και μειωμένο λόγω της οφειλής στο ΠΕΑΚΙ.