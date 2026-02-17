MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Την Κυριακή το Νίκη-Ηρακλής – Το πρόγραμμα της 2ης στροφής των play off, play out

Ποδόσφαιρο
0
Η δράση στα play off και play out της Super League 2 συνεχίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο, με το Νίκη Βόλου – Ηρακλής να κλέβει την παράσταση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 2ης αγωνιστικής:

A’ όμιλος

Κυριακή 22/2

PLAY OFF

15:00 Αστέρας Aktor B – Αναγένηση Καρδίτσας SPORTAL.GR
15:00 Νίκη Βόλου – Ηρακλής  ACTION 24

PLAY OUT

15:00 Καβάλα - Καμπανιακός ATHLETIKO.GR
15:00 ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ Β SPORTAL.GR
15:00 Νέστος Χρυσούπολης – Μακεδονικός  SPORTAL.GR

B’ όμιλος

Σάββατο 21/2

PLAY OFF

15:00 Oλυμπιακός Β – Καλαμάτα MEGA NEWS
15:00 Πανιώνιος – Μαρκό ACTION 24

PLAY OUT

15:00 Παναργειακός – Χανιά ATHLETIKO.GR
15:00 Αthens Kallithea - Ηλιούπολη MEGA NEWS
15:00 Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω  SPORTAL.GR

Την Κυριακή το Νίκη-Ηρακλής – Το πρόγραμμα της 2ης στροφής των play off, play out