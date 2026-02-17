Την Κυριακή το Νίκη-Ηρακλής – Το πρόγραμμα της 2ης στροφής των play off, play out

Η δράση στα play off και play out της Super League 2 συνεχίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο, με το Νίκη Βόλου – Ηρακλής να κλέβει την παράσταση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 2ης αγωνιστικής: A’ όμιλος Κυριακή 22/2 PLAY OFF 15:00 Αστέρας Aktor B – Αναγένηση Καρδίτσας SPORTAL.GR

15:00 Νίκη Βόλου – Ηρακλής ACTION 24 PLAY OUT 15:00 Καβάλα - Καμπανιακός ATHLETIKO.GR

15:00 ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ Β SPORTAL.GR

15:00 Νέστος Χρυσούπολης – Μακεδονικός SPORTAL.GR B’ όμιλος Σάββατο 21/2 PLAY OFF 15:00 Oλυμπιακός Β – Καλαμάτα MEGA NEWS

15:00 Πανιώνιος – Μαρκό ACTION 24 PLAY OUT 15:00 Παναργειακός – Χανιά ATHLETIKO.GR

15:00 Αthens Kallithea - Ηλιούπολη MEGA NEWS

15:00 Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω SPORTAL.GR