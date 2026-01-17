Σπανός: «Ήμασταν άτολμοι στην επίθεση»

Ο προπονητής της Αναγέννησης Καρδίτσας, Δημήτρης Σπανός μίλησε μετά την ήττα από τον Ηρακλή, τονίζοντας πως ήταν άτολμοι στο επιθετικό τους κομμάτι.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα του Action24:

«Σε γενικές γραμμές δεν μπορώ να πω πως τα παιδιά δεν προσπάθησαν. Είχαν σε όλο το παιχνίδι τον έλεγχο της μπάλας και ήμασταν λιγότερο άτολμοι στο επιθετικό τρίτο, για να έρθουν τα γκολ. Η πίεση μας από το 60' μέχρι και τα τελευταία λεπτά ήταν καταιγιστική, αλλά έτσι έπρεπε να είναι και στο υπόλοιπο του παιχνιδιού. Το γκολ του Ηρακλή ίσως και να είναι αμφισβητούμενο. Το βασικό όμως είναι πως χάσαμε και πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι κάτω, να δουλέψουμε και να βελτιωθούμε σε αυτό που πρέπει. Πρέπει να σπρώχνουμε την μπάλα στα δίχτα στις δικές μας ευκαιρίες».