ΠΑΟΚ Β: Χωρίς Κωττά-Μπάλντε αλλά με «ντεμπούτο» Τσιότα η αποστολή για Μακεδονικό

Ντεμπούτο σε αποστολή του ΠΑΟΚ Β για τον Παύλο Τσιότα, με τους Δημήτρη Κωττά και Μαχαμαντού Μπάλντε να εκτίουν ποινή καρτών.

Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του θα ψάξει ο Δικέφαλος κόντρα στον ουραγό Μακεδονικό, που έχει ελάχιστες ελπίδες παραμονής. Δύο τελευταία παιχνίδια για την κανονική διάρκεια με Μακεδονικό-Καμπανιακό για τους «ασπρόμαυρους», τα οποία αναμένεται να κρίνουν πολλά.

Σταθερά με την πρώτη ομάδα Μύθου, Χατσίδης και Μπέρδος, ενώ ντεμπούτο στην αποστολή του ΠΑΟΚ Β κάνει ο πρώτος σκόρερ της Κ19 -παρότι δεξί μπακ- Παύλος Τσιότας.

Ο Δικέφαλος προπονήθηκε το πρωί της Παρασκευής στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής, δίνοντας βαρύτητα στην τακτική προσέγγιση του αγώνα. Ο Ντάνι Πονζ και το επιτελείο του δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τους Κωττά και Μπάλντε που εκτίουν ποινή καρτών.

Την αποστολή του αυριανού αγώνα αποτελούν οι εξής:

«Νικολακούλης, Τσιντσόλης, Πασαχίδης, Κοσίδης, Μπαταούλας , Λούκας, Απιατσιόνακ, Πολυκράτης, Τσιότας, Τσοπούρογλου , Καλόγηρος, Ίκομπονγκ, Καλαϊτσίδης, Αλμασίδης, Σαρρής, Αδάμ, Τσιφούτης, Ρικάρντο, Κανίς, Μούστμα, Γκιτέρσος»