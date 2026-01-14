Χιμένεθ: «Πολύ κρίσιμο το σημείο που μείναμε πίσω στο σκορ»

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου μετά το ματς

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το παιχνίδι:

"Aυτό το αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού. Κατ’ αρχάς θα ήθελα να ζητήσω συγνώμη από τους φιλάθλους της ομάδας. Γνωρίζω τον ενθουσιασμό τους για τη διοργάνωση του Κυπέλλου. Δυστυχώς αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αλλά δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα της ομάδας μέσα στο γήπεδο. Είναι πολύ κρίσιμο το σημείο που μένουμε πίσω στο σκορ, πάνω σε ένα σημείο που ψάχναμε το γκολ. Τα δύο πέναλτι μας έβγαλαν πλήρως από το ματς. Είχαμε ξεκάθαρες ευκαιρίες για να προηγηθούμε στο 0-0. Μετά το 45′, πάλι δύο μεγάλες φάσεις με Παναγίδη και Μόντσου. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα πέναλτι, που θα μπορούσαμε να αποφύγουμε, το 1-0 ήταν ένα σκορ που θα μπορούσαμε να ανατρέψουμε».

Για τη φάση του 2ου πέναλτι:

«Θεωρώ ότι το δεύτερο πέναλτι χαρακτηρίζεται από διάφορες αστοχίες μέσα στο γήπεδο. Υπάρχει ένα χτύπημα στο πρόσωπο του Παναγίδη. Αντιθέτως, όταν υπάρχει χτύπημα σε παίκτη του Παναθηναϊκού, αμέσως φάουλ και κάρτα. Οταν, όμως, ο Παναγίδης έμεινε στο έδαφος από χτύπημα, το ματς δεν σταμάτησε. Αυτό δίνει την αντεπίθεση για το δεύτερο πέναλτι. Στο τρίτο πέναλτι, αν υπάρχει οφσάιντ, πώς υπάρχει πέναλτι; Δεν μου το εξήγησε. Οταν ζητάω εξηγήσεις, μου δείχνουν κάρτα. Οπότε παύω να ζητάω εξηγήσεις. Κανείς δεν παραξενεύεται πλέον».