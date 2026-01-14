Από την ΑΕΛ στον Ηρακλή και επίσημα ο Τσάκλα

Ο Μαροκινός κεντρικός αμυντικός Σοφιάν Τσάκλα είναι με κάθε επισημότητα παίκτης του Ηρακλή, αφού αποχώρησε από την ΑΕΛ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής Φούρνοι Βενέτη τον Sofian (Soufiane) Chakla!

Ο Μαροκινός κεντρικός αμυντικός, γεννημένος στις 2 Σεπτεμβρίου 1993 στην Kenitra του Μαρόκου, έρχεται να προσθέσει εμπειρία, δύναμη και ποιότητα στην αμυντική μας γραμμή. Αγωνίζεται ως στόπερ, έχει ύψος 1,88μ. και είναι δεξιοπόδαρος.

Στην πορεία της καριέρας του έχει περάσει από σημαντικά πρωταθλήματα και συλλόγους, με παρουσία στην Ισπανία, ενώ έχει αγωνιστεί και στη La Liga με τις Villarreal και Getafe.

Παράλληλα, έχει φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Μαρόκου, καταγράφοντας 4 συμμετοχές.

Sofian, καλώς ήρθες στον Ηρακλή!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την κυανόλευκη φανέλα!