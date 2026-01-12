Bαρούχας: «Ο Γκαγκάτσης τήρησε την υπόσχεσή του»

Στο Metropolis 95.5 και στην εκπομπή «Στη Σέντρα» φιλοξενήθηκε ο Παναγιώτης Βαρούχας, που μίλησε για τις αμφισβητούμενες φάσεις στο Άρης - ΑΕΚ, αλλά και τον ορισμό Έλληνα διαιτητή στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ.

Αρχικά, τοποθετήθηκε για τον διαιτητή του Άρης - ΑΕΚ: «Ήρθε ένας διαιτητής που δεν ανήκει στην ελίτ κατηγορία , με τους VAR να είναι επίσης Νορβηγοί. Στο γκολ ισοφάρισης του Άρη δεν υπάρχει κόρνερ, η μπάλα είναι άουτ. Στο 2-1 του Άρη ο διαιτητής είναι μπροστά, το γκολ αυτό δεν ακυρώνεται, μην φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε το ποδόσφαιρο... μπάσκετ».

Για τον διαιτητή Τσακαλίδη που ορίστηκε στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: «Ο Γκαγκάτσης έδωσε μία υπόσχεση με Έλληνες διαιτητές στο γήπεδο και VAR ξένους. Αυτό το τηρεί και πρέπει να δούμε αν οι Έλληνες διαιτητές είναι αντάξιοι και παίξουν καλά. Στον αγώνα ΟΦΗ – Ολυμπιακός δεν είχε κακή απόδοση και είναι ευκαιρία να δείξει τις ικανότητες του και σε ένα δύσκολο παιχνίδι».