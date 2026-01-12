ΠΑΣ Γιάννινα: «Χειρουργική αλλοίωση αγώνα, μπροστά στα μάτια όλων»

Πολλά παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα κόντρα στον Αστέρα Β έχει ο ΠΑΣ Γιάννινα, εκδίδοντας μάλιστα ανακοίνωση, η οποία συνοδεύεται από φωτογραφίες και βίντεο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Για ακόμη μία αγωνιστική, γίναμε μάρτυρες του ίδιου, κακοπαιγμένου έργου.

Μόνο που πλέον δεν μιλάμε για «σφαγή με το γάντι».

Μιλάμε για χειρουργική αλλοίωση αγώνα, μπροστά στα μάτια όλων.

Μετά τα όσα συνέβησαν στον πρώτο γύρο με τον Αστέρα Τρίπολης Β’, όπου στερηθήκαμε ξεκάθαρα τη νίκη και τους 3 βαθμούς, όταν αμυντικός της αντίπαλης ομάδας έπαιξε βόλεϊ μέσα στην περιοχή, σε ένα άθλημα που λέγεται ποδόσφαιρο και όχι βόλεϊ, σήμερα επαναλήφθηκε το ίδιο μοτίβο:

μονίμως ανάποδα σφυρίγματα, διαρκής ανοχή στην ίδια πλευρά και δύο καταφανέστατες, κραυγαλέες περιπτώσεις πέναλτι, που δεν επιδέχονται ερμηνείας, συζήτησης ή «ανθρώπινου λάθους».

Στην περίπτωση του πρώτου ημιχρόνου, ο διαιτητής βρίσκεται σε απόσταση λίγων μέτρων, με πεντακάθαρη οπτική επαφή στη φάση!

Στη δεύτερη περίπτωση,

ο διαιτητής βρίσκεται πίσω από τον παίκτη που σπρώχνει, με απευθείας οπτικό πεδίο στην επαφή.

Δεν υπάρχει παίκτης που να του κρύβει τη φάση, δεν υπάρχει κακό οπτικό πεδίο, δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία!

Η οπτική και στις δύο φάσεις είναι ιδανική για τον καταλογισμό τους.

Και όταν τέτοιες φάσεις αγνοούνται, όχι μία αλλά δύο φορές, τότε δεν μιλάμε πλέον για ανθρώπινο λάθος, αλλά για ένα αγωνιστικό “έγκλημα” με χαρακτηριστικά χειρουργείου, που προσβάλλει τη λογική και το ίδιο το άθλημα.

Το ανησυχητικό είναι ότι αυτό δεν αποτελεί εξαίρεση.

Αποτελεί συνέχεια.

Και συμβαίνει παντού: εντός και εκτός έδρας, όπου κι αν αγωνίζεται ο ΠΑΣ Γιάννινα.

Ένα μόνιμο “χειρουργείο”, αγωνιστική με αγωνιστική, χωρίς κανείς να μιλά και χωρίς κανείς να αναλαμβάνει ευθύνη.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό.

Πρόκειται για κανονικότητα.

Και αυτή η κανονικότητα τελειώνει εδώ.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα δεν ζητά εύνοια.

Δεν ζητά προστασία.

Ζητά το αυτονόητο: ισονομία, σεβασμό και κρίση μέσα στο γήπεδο — όχι αλλού και την αυτονόητη παραδειγματική τιμωρία του εν λόγω διαιτητή.

Απομένουν 12 αγώνες.

Δώδεκα τελικοί.

Και από εδώ και πέρα δηλώνουμε ξεκάθαρα:

Κάθε απόφαση που αλλοιώνει αποτέλεσμα,

κάθε διαιτησία που ξεπερνά τα όρια της ανοχής,

κάθε «σύμπτωση» που επαναλαμβάνεται,

δεν θα γίνεται πλέον ανεκτή.

Η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα θα κινηθεί αποφασιστικά, θεσμικά και νόμιμα, προκειμένου να προστατεύσει την ομάδα, τον αγώνα και το πρωτάθλημα.

Δεν θα επιτρέψουμε ξανά την παραμικρή αδικία.

Σε αυτό το σημείο, οφείλουμε να δώσουμε τα εύσημα στους φιλάθλους μας.

Παρά την πρόκληση, την ένταση και την κατάφωρη αδικία, επέδειξαν ψυχραιμία, αυτοσυγκράτηση και σεβασμό στους θεσμούς, κρατώντας το επίπεδο εκεί που αρμόζει στην ιστορία και το ήθος του ΠΑΣ Γιάννινα.

Αυτός είναι ο δρόμος μας. Έτσι έχουμε μάθει να πορευόμαστε.

Με σεβασμό — και με την απαίτηση να μας σέβονται το ίδιο.

Ο ΠΑΣ θα συνεχίσει να παλεύει μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές.

Αλλά δεν θα σιωπά όταν επιχειρούν να τον βγάλουν έξω από αυτές.

Η μπάλα είναι στο γήπεδο.

Η ευθύνη βαραίνει όσους οφείλουν να προστατεύουν το άθλημα — όχι να το εκθέτουν.