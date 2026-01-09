Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Αντόνιο Θαρθάνα

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντόνιο Θαρθάνα από τον Βόλο και αναμένεται να ενισχύσει σε πρώτη φάση την δεύτερη ομάδα του συλλόγου.

Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα της Μαγνησίας για την απόκτηση του 23χρονου εξτρέμ, ο οποίος αρχικά προορίζεται για την δεύτερη ομάδα του συλλόγου.

Ο Θαρθάνα αγωνίστηκε στον Βόλο το πρώτο μισό της τρέχουσας σεζόν και μέτρησε συνολικά 9 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας και δύο γκολ στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Στην καριέρα του έχει φορέσει τις φανέλες των Σεβίλλη, Μαρίτιμο, Νουμάνθια, Ίμπισα και Ατλέτικο Σεβίλλης.

Η σχετική ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ισπανού εξτρέμ, Αντόνιο Θαρθάνα.

Γεννημένος στην Ισπανία στις 21 Μαρτίου 2002, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία της Sevilla, όπου αγωνίστηκε μέχρι και τη δεύτερη ομάδα. Το 2022 πήγε ως δανεικός στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στη Maritimo και το 2023 συνέχισε την καριέρα του στη Numancia. Το 2024 αγωνίστηκε ως ελεύθερος στην UD Ibiza.

Το καλοκαίρι του 2025 ήρθε στην Ελλάδα για τον Βόλο ΝΠΣ, αγωνιζόμενος πέντε φορές στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League. Σημείωσε δύο γκολ και έδωσε μία ασίστ αγωνιζόμενος τέσσερις φορές στο θεσμό του κυπέλλου Ελλάδας.

Αντόνιο, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!».