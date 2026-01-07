Τραυματίστηκε και αποχώρησε με λυγμούς ο Αγγελίδης, fair play από τις δύο ομάδες! (vid)

Ο Αστέρας Aktor αναγκάστηκε να μείνει με εννέα παίκτες στο φινάλε του αγώνα κόντρα στον ΟΦΗ, με τον Αγγελίδη να αποχωρεί από το γήπεδο με χτύπημα στο γόνατο, ξεσπώντας σε κλάματα!

Συγκεκριμένα, στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης, ο νεαρός τερματοφύλακας των Αρκάδων δέχθηκε χτύπημα που δεν του επέτρεψε να συνεχίσει να αγωνίζεται, με την ομάδα του Κρις Κόουλμαν να μένει με εννέα παίκτες, καθώς είχε προηγηθεί αποβολή του Γιαμπλόνσκι.

Ο Χριστογεώργος έσπευσε να συμπαρασταθεί στον Αγγελίδη, δίνοντας του κουράγιο λίγο πριν αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, ενώ τηρήθηκε fair play στα τελευταία λεπτά, με τους παίκτες των δύο ομάδων να ανταλλάσουν πάσες και να ζητούν να μην κρατηθούν καθυστερήσεις.

Για την ιστορία, ο Αλάκγκμπε ήταν αυτός που πήρε την θέση του Αγγελίδη κάτω από την εστία του Αστέρα Aktor.

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