Στα χνάρια του μπαμπά - Ο Τάισον jr σκόραρε στην Τούμπα, που τον αποθέωσε! (vid)

Ο Τάισον εκτός από... παππούς είναι και «χαζομπαμπάς», βοηθώντας τον γιο του να σκοράρει μέσα στην Τούμπα, η οποία αποθέωσε τον Taison jr.

Στιγμές οικογενειακές και συγκινητικές. Ο «αειθαλής» Τάισον αφού πήρε κάποιες ανάσες, μετά το νέο «θρίλερ» του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ατρόμητο, είπε να παίξει μπάλα, αυτή τη φορά, με εκλεκτό συμπαίκτη.

Ο Βραζιλιάνος πάσαρε προ κενής εστίας στον γιο του, αυτός σκόραρε και η Τούμπα τον αποθέωσε, με τον «χαζομπαμπά» Τάισον να πανηγυρίζει -σαν- μικρό παιδί.

Μάλιστα, οι δυό τους βγήκαν μαζί στον αγωνιστικό χώρο στην έναρξη του αγώνα -του πρώτου για το 2026- με το χαμόγελο του εξτρέμ του ΠΑΟΚ να είναι ευδιάκριτο και τη μαμά από την κερκίδα να «καμαρώνει» μπαμπά και γιο!