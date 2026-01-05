Μια χαρά κινήσεις ως τώρα, ας αρχίσουν και οι μεταγραφές που σου αλλάζουν τη ζωή

Φιλοδοξία, «δίψα», προοπτική, μερικά απ’ τα στοιχεία που προσθέτει ο Παναθηναϊκός στο ρόστερ του, όμως οι πραγματικές ανάγκες παραμένουν ανοιχτές και εκεί θα κριθούν όλα.

Το 2026 έχει μπει τόσο φουριόζο που δεν προλαβαίνεις ούτε ευχές να δώσεις. Καλή χρονιά, χαμόγελα, υγεία, τύχη, ελεύθεροι σε όλα σας και τα μόνα σας προβλήματα να είναι αυτά που γράφουμε εδώ, για καμιά μεταγραφή, καμιά διαιτησία, τίποτα αγώνες ποδοσφαιρικούς.

Παναθηναϊκά η χρονιά δεν άρχισε καλά και αυτό δεν έχει να κάνει με κάποιο αποτέλεσμα. Αφορά κυρίως το θέμα του Ντέσερς όπου σηκώνεις τα χέρια ψηλά και λες πόσο ακόμη; Ο βασικός στράικερ του Τριφυλλιού και ο βασικός εξτρέμ, έχουν χάσει τη μισή σεζόν περίπου λόγω Εθνικών ομάδων. Τώρα σε αυτό τι να κάνεις;

Τα δεδομένα διαμορφώνονται κάθε τόσο. Μεταβλητές στα πάντα και είναι λογικό ο προγραμματισμός να πρέπει να αλλαχτεί. Πώληση Τετέ, τραυματισμός Ντέσερς, είναι δύο σοβαρές καταστάσεις που σαφώς και επηρεάζουν τις μεταγραφές. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα κάνει τις προσθήκες που αφορούν την προοπτική του περισσότερο και όχι την άμεση αλλαγή δεδομένων. Προσθέτει «δίψα» και φιλοδοξία. Όμως του λείπει η ποιότητα, οι ηγετικές φυσιογνωμίες, οι παίκτες που πραγματικά θα αλλάξουν την ομάδα και θα κάνουν ευκολότερο το έργο του προπονητή. Εκεί άλλωστε θα κριθεί και ο σχεδιασμός.

Ο Τσάβες δεν ενθουσιάζει ως όνομα, όταν συζητούσες για Μανδά ή Κέπα. Ως μια λύση ανάγκης, μεταβατική, δεν είναι για ανάθεμα. Ειδικά στην προοπτική του να έρθει ο Βλαχοδήμος το καλοκαίρι. Κατά συνέπεια όσο περίεργο κι αν ακούγεται, η απόλυτη επιτυχία για την κίνηση Τσάβες, θα κριθεί το καλοκαίρι.

Ο Κοντούρης είναι μια ολόσωστη επιλογή κυρίως με ορίζοντα το μέλλον. Άμεσα θα είναι άδικο να περιμένει ο Παναθηναϊκός πως θα του λύσει τα προβλήματα ο πιτσιρικάς. Ο Τετέι είναι κάτι διαφορετικό, διότι μοιάζει πιο έτοιμος. Μόνο μην τον αδικήσουμε πάνω στον δικό μας πανικό, απαιτώντας 15 γκολ ως το τέλος της σεζόν και να πάρει τη φανέλα βασικού στο σπίτι. Γι’ αυτό ίσως να ήταν καλύτερο να γίνει κίνηση στράικερ λόγω του τραυματισμού Ντέσερς.

Ο Παντελίδης τώρα, είναι μια μεταγραφή που πρέπει να δείξει ο σύλλογος πως την στηρίζει. Τι σημαίνει αυτό; Στη δική μας λογική και ελπίζουμε να γίνει κατανοητή, δεν χρειάζεται να έρθει τώρα αντικαταστάτης του Τετέ. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Πελίστρι που είναι καλά – χτυπάμε ξύλο κιόλας – ο οποίος δεν μπορεί να μην θεωρηθεί βασικός στο δεύτερο μισό σεζόν Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κοινώς σε σεζόν που πρέπει να αποδείξει πως αξίζει τη φανέλα βασικού στην Εθνική Ουρουγουάης. Αν λοιπόν φέρεις κι άλλον για να είναι πάνω-κάτω στο ίδιο επίπεδο, τον Παντελίδη δεν υπήρχε κανένας λόγος να τον φέρεις από τώρα.

Συν τοις άλλοις, υπάρχουν για τα άκρα οι Ζαρουρί, Τζούρισιτς, συν τον καλό/βασικό που αναζητά η ομάδα. Συνολικά λοιπόν, πέντε ενεργά και υπολογίσιμα εξτρέμ. Είναι αρκετά για μισή σεζόν. Και ταυτόχρονα θα δούμε και τον Παντελίδη να έχει ρόλο. Γιατί το παιδί ήρθε ως ένα απ’ τα καλύτερα εξτρέμ του πρωταθλήματος, μην το ξεχνάμε.

Το καλοκαίρι μπορεί να συζητηθεί διαφορετικά η αναδιάταξη στα «φτερά». Ειδικά όταν όπως είδαμε και με την περίπτωση Τετέ, κάποιοι παίκτες ακόμη και στην κακή τους περίοδο, αν έχουν όνομα στην αγορά και παράλληλα είναι σε καλή ηλικία, τα λεφτά τους τα φέρνουν. Δεν βγαίνεις χαμένος. Άρα και με τον Πελίστρι το ίδιο θα συμβεί. Δεν έχει να χάσει τίποτα ο Παναθηναϊκός δείχνοντας εμπιστοσύνη στον Ουρουγουανό. Πολύ περισσότερο απ’ τη στιγμή που τον πιστεύει ο Μπενίτεθ όπως ακούγεται και που διαθέτει ένα στοιχείο που λείπει απ’ την ομάδα: Ταχύτητα.

Στα εξτρέμ λοιπόν, μία καλή κίνηση μοιάζει να σε καλύπτει. Από δεύτερο εξτρέμ, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται πολύ περισσότερο παίκτη στο «10» και έξτρα κίνηση στα φορ. Τα τονίζουμε επειδή μοιάζουν με… γκρίζες ζώνες οι αναφορές. Ίσως πάρουν, θα φανεί και τέτοια. Όχι. Πρέπει να γίνει σίγουρο πως θα έρθει επιτελικός επιπέδου. Ανάλογη ανάγκη με τον κεντρικό χαφ είναι. Ένας παίκτης στον άξονα της μεσαίας γραμμής, δεν αρκεί. Χρειάζεται και ο box to box και ο δημιουργός. Αμφότεροι να μην είναι στοιχήματα αλλά παικταράδες.

Από εκεί και πέρα, στην επίθεση με ηρεμία μπορεί να ψάξει η ομάδα μια συνδυαστική λύση. Ενός παιδιού που θα καλύπτει και στα φορ και στα εξτρέμ. Έναν… στυλ Λιβάι Γκαρσία με λίγα λόγια. Κάπως έτσι θα «έκλεινε» κάθε του «τρύπα». Ανάγκη είναι το «6-8» το «10» και ο ένας εξτρέμ. Αυτά δεν συζητιούνται καν. Πάντα μιλώντας μεσοεπιθετικά. Ιδανικά του

«δένεις» με κάποιον που σου παίζει κορυφή και «φτερό». Αν ο Παναθηναϊκός πάρει φορ, δύο εξτρέμ και όχι «10», θα έχει κάνει λάθος.

Κατά τα άλλα δεν χρειάζεται συζήτηση για το αριστερό μπακ. Ειδικά τώρα με την κατάσταση του Κυριακόπουλου. Εκεί «δένεις» τη θέση με ποιοτικό ξένο, ενεργό και αθλητικό αν γίνεται. Συνθέτοντας ένα καταπληκτικό δίδυμο με στοιχεία που θα σε κάνουν να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

Σε κάθε περίπτωση, ο Παναθηναϊκός τώρα είναι που πρέπει να δώσει πραγματικές λύσεις στο ρόστερ του. Τα παιδιά που ήρθαν στην ομάδα, είναι σωστές κινήσεις πέρα για πέρα. Για να πετύχουν όμως, πρέπει να είναι κάτω απ’ την «ομπρέλα» της ποιότητας και της προσωπικότητας των παικταράδων που θα ακολουθήσουν. Για να γίνει ομαλότερη η διαδικασία μετάβασης του Παναθηναϊκού σε μια νέα εποχή. Κι όχι να τους πετάξεις στη φουρτούνα της φετινής καταστροφής, χωρίς σωσίβιο.

Υ.Γ. Όταν ξεκινά η χρονιά και κάποιοι εύχονται να «χτίσουν» νέες παράγκες, αντιλαμβάνεται εύκολα ο καθένας πως το ποδόσφαιρο πρέπει να αμυνθεί κόντρα στη γνωστή λαίλαπα. Εκείνη που γνωρίζει δεκαετίες τώρα πως αποτελεί τη μόνιμη απειλή.

Υ.Γ.1: Ο χρονικός ορίζοντας στις προσθήκες, είναι κάτι σχετικό. Όλοι θέλουμε να έρθουν οι παίκτες… χθες. Πρωτίστως όμως, θέλουμε παικταράδες στο χορτάρι. Οπότε ας τους φέρουν όταν κρίνουν πως όντως δεν υπάρχει παρά ελάχιστο ρίσκο στις επιλογές.