Επέστρεψε στους πάγκους ο Φραντζέσκος

Ο Κώστας Φραντζέσκος ανέλαβε τον Απόλλωνα Καλυθιών που συμμετέχει στον 5ο όμιλο της Γ' Εθνικής, αντικαθιστώντας τον Παναγιώτη Σπάρταλη και με στόχο την παραμονή. Νωρίτερα, ήταν τεχνικός διευθυντής στον ΑΟ Χανίων.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση των «νεοφώτιστων» από τη Ρόδο:

«Ένα μεγάλο όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου αναλαμβάνει το τιμόνι του Απόλλωνα Καλυθιών.

Ο Κώστας Φραντζέσκος, με σπουδαία θητεία ως ποδοσφαιριστής στον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, τον ΟΦΗ και την Εθνική ομάδα, μάγεψε τους ποδοσφαιρόφιλους με το μαγικό αριστερό του πόδι και τις εντυπωσιακές εκτελέσεις φάουλ, που είχαν υψηλά ποσοστά ευστοχίας.

Στην προπονητική του καριέρα εργάστηκε για 12 χρόνια στα τμήματα υποδομών του Παναθηναϊκού, αποκτώντας σημαντική τεχνογνωσία στη διαχείριση και καθιέρωση νεαρών ποδοσφαιριστών.

Έχει επίσης διατελέσει προπονητής στη Λάρισα, τον Ατσαλένιο, το Αιγάλεω, τα Τρίκαλα, την Αλεξανδρούπολη και τον Παναιγιάλειο, ενώ στον ΑΟ Χανίων είχε τον ρόλο του Τεχνικού Διευθυντή.

Είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Pro.

Τον καλωσορίζουμε στη Ρόδο και στον Απόλλωνα και ετοιμαζόμαστε, όλοι μαζί, να συνεχίσουμε το συναρπαστικό ταξίδι στη Γ’ Εθνική».