Φινάλε στις Σέρρες

Ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Λεβαδειακό στο τελευταίο παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής και του 2025.

Η αυλαία της 15ης αγωνιστικής πέφτει σήμερα στις Σέρρες, όπου ο ουραγός Πανσερραϊκός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό. Στο τελευταίο παιχνίδι της Stoiximan Super League για το 2025, τα «λιοντάρια» καλούνται να δείξουν σφυγμό και να πάρουν τη νίκη που θα τους δώσει ώθηση στην προσπάθειά τους να μείνουν στην κατηγορία.

Οι Βοιωτοί από την άλλη θέλουν να εδραιωθούν στην 4η θέση της βαθμολογίας και επιδιώκουν να ολοκληρώσουν θετικά την μέχρι τώρα σεζόν, όντας η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 15ης αγωνιστικής:

Αστέρας Aktor – Άρης 0-1

Βόλος ΝΠΣ – Παναιτωλικός 1-0

Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1

ΑΕΛ – Ατρόμητος 0-0

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

18:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός (Novasports Prime)

Η βαθμολογία

1. ΑΕΚ 15 37

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15 36

3. ΠΑΟΚ 15 35

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 14 25

5. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 15 25

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 14 22

7. ΑΡΗΣ 15 20

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 15 18

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 15 15

10. ASTERAS AKTOR 15 13

11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 15 13

12. ΟΦΗ 14 12

13. ΑΕΛ NOVIBET 15 9

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 14 5