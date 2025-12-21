Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Οι νέοι είναι ωραίοι αλλά ο παλιός είναι αλλιώς!

Κωνσταντέλιας-Μύθου έκαναν ό,τι ήθελαν την άμυνα του Παναθηναϊκού, με τον Τάισον να τους «κλέβει» τη δόξα και να είναι ο MVP.

Παβλένκα: Εύκολο έργο για τον Τσέχο κίπερ κάτω από τα δοκάρια, παρόλα αυτά προβλημάτισε στις μακρινές μεταβιβάσεις του. Τέθηκε νοκ άουτ από σκληρό μαρκάρισμα του Σφιντέρσκι.

Μπάμπα: Κάπως πιο σταθερός, με τον Τάισον και τον Μεϊτέ να τον βοηθάνε αρκετά, επιθετικά όμως λίγα πράγματα.

Κένι: Ακούραστος, αλάνθαστος και κυριαρχικός και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Κεντζιόρα: Θετικός, όμως όχι το υπόδειγμα σταθερότητας. Έκανε καλή δουλειά με τον Σφιντέρσκι.

Βολιάκο: Είχε κάποιες φάσεις που έπαθε «μπλακ άουτ», χωρίς να το πληρώσει ο ΠΑΟΚ. Και αυτός αναγκαστική αλλαγή.

Μεϊτέ: Προσέφερε τη γνωστή ηρεμία στο κέντρο, βέβαια είχε κάποια ζητηματάκια μεσοαμυντικά.

Οζντόεφ: Μέτριος και νευρικός. Πολλές εύκολες μπαλιές λάθος, που έφερναν με αξιώσεις τον Παναθηναϊκό στην επίθεση. Ανέβηκε αισθητά στην επανάληψη.

Κωνσταντέλιας: Μπορεί να μην τράβηξε τα βλέμματα για 38 λεπτά, όμως ήταν εκείνος που σήκωσε την Τούμπα στο... πόδι με το γκολ του. Ένα ακόμα για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος μετά το γκολ... μάγεψε και έκανε ό,τι ήθελε την «πράσινη» άμυνα.

Ζίβκοβιτς: Επέστρεψε μετά από τον μίνι τραυματισμό του, έδειξε κάποια θετικά στοιχεία, χωρίς να θέλξει. Και αυτός εξαιρετικός στην επανάληψη, δίνει την ασίστ για το 2-0, ενώ είχε και ευκαιρίες να σκοράρει.

Τάισον: Είναι πολύ καλά ο Βραζιλιάνος και το δείχνει. Έκανε ό,τι ήθελε από τ΄αριστερά είτε τον Γεντβάι είτε τον Σιώπη, δημιουργώντας κίνδυνο συνεχώς. Ασίστ για το 1-0 του Ντέλια.

Μύθου: Είχε μία μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει με αδύναμη κεφαλιά, ενώ έσπαγε αρκετά αποτελεσματικά -τις περισσότερες φορές- τη μπάλα. Σκόραρε για πρώτη φορά στη Super League 1 με άψογη κεφαλιά.

Οι αλλαγές:

Τσιφτσής-Θυμιάνης: Μπήκαν εσπευσμένα λόγω τραυματισμών, παρόλα αυτά όπου χρειάστηκαν ήταν εκεί.

Τσάλοβ-Ιβανούσετς: Έπαιξαν ελάχιστα και δεν μπορούν να κριθούν.