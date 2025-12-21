Εντυπωσιακό χατ-τρικ για Κουλούρη στην Σαουδική Αραβία! (vids)

Ο Ευθύμης Κουλούρης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην νίκη της Αλ-Ουλά επί της Αλ-Ζαντάλ με 5-1.

Τα 10 γκολ σε ισάριθμα παιχνίδια με την φανέλα της Αλ-Ουλά έφτασε ο Ευθύμης Κουλούρης, ο οποίος ήδη κάνει απόσβεση της μεταγραφής του.

Ο Έλληνας επιθετικός έκανε το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του στην Σαουδική Αραβία και οδήγησε την Αλ-Ουλά σε θρίαμβο επί της Αλ-Ζαντάλ με 5-1.

Κάπως έτσι, η ομάδα του παραμένει στο κόλπο της ανόδου στην μεγάλη κατηγορία, αφού βρίσκεται στο -1 από την κορυφή (με παιχνίδι περισσότερο), ενώ ο Έλληνας φορ με τα 10 τέρματα είναι αυτή τη στιγμή τρίτος σκόρερ στην κατηγορία πίσω από τους Σίμι και Σιλά Σο που έχουν 12.