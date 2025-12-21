Εντυπωσιακό χατ-τρικ για Κουλούρη στην Σαουδική Αραβία! (vids)

Τα 10 γκολ σε ισάριθμα παιχνίδια με την φανέλα της Αλ-Ουλά έφτασε ο Ευθύμης Κουλούρης, ο οποίος ήδη κάνει απόσβεση της μεταγραφής του.
Ο Έλληνας επιθετικός έκανε το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του στην Σαουδική Αραβία και οδήγησε την Αλ-Ουλά σε θρίαμβο επί της Αλ-Ζαντάλ με 5-1.
Κάπως έτσι, η ομάδα του παραμένει στο κόλπο της ανόδου στην μεγάλη κατηγορία, αφού βρίσκεται στο -1 από την κορυφή (με παιχνίδι περισσότερο), ενώ ο Έλληνας φορ με τα 10 τέρματα είναι αυτή τη στιγμή τρίτος σκόρερ στην κατηγορία πίσω από τους Σίμι και Σιλά Σο που έχουν 12.
🔴 عاجل ..— خضير البراق (@khdier3500) December 21, 2025
خامس هاتريك هذا الموسم يسجله مهاجم #العلا ايميوس افثيميوس ( كولوريس ) في مرمى #الجندل عند الدقائق ( 8 ، 45+4 ، 75 )، ضمن مباريات الأسبوع 12 من #دوري_يلو . pic.twitter.com/vUXytF5tX9