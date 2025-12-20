ΠΑΟΚ Β: Χωρίς Μπαταούλα και Σνάουτσνερ κόντρα στον Ηρακλή

Με πολλές και σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ Β κόντρα στον Ηρακλή (21/12 15:00) - «Εκτός» Μπαταούλας, Χατσίδης, Μύθου, Μπάλντε και Σνάουτσνερ.

Άμεση επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα ψάχνει ο Δικέφαλος υποδεχόμενος στη Χαλάστρα τον ΠΟΤ Ηρακλή για την 15η αγωνιστική της Super League 2.

Ο Ντάνι Πονζ σχεδίασε τα πλάνα του ενόψει της πολύ δύσκολης αναμέτρησης, στην οποία θα στερηθεί τον τραυματία Μαχαμαντού Μπάλντε, ο οποίος υπέστη θλάση κόντρα στην Καβάλα.

«Εκτός» αποστολής και οι Δημήτρης Μπαταούλας, Δημήτρης Χατσίδης και Ανέστης Μύθου, οι οποίοι θα βρίσκονται με την πρώτη ομάδα απέναντι στον Παναθηναϊκό, ενώ θα λείψει και ο Μαξ Σνάουτσνερ.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ Β:

«Μοναστηρλής , Νικολακούλης, Τσιντσόλης, Πασαχίδης, Κοσίδης, Κωττάς , Λούκας, Απιατσιόνακ, Πολυκράτης, Τσοπούρογλου , Καλόγηρος, Ίκομπονγκ, Αφρίγιε, Καλαϊτσίδης, Αλμασίδης, Αδάμ, Μπέρδος, Τσιφούτης, Ρικάρντο, Κανίς, Μούστμα, Γκιτέρσος».