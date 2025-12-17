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Τα... best of της ευρείας νίκης του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μαρκό (vid)

Ποδόσφαιρο
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Τα πέντε γκολ και οι καλύτερες φάσεις του ΠΑΟΚ - Μαρκό, στο οποίο επικράτησε με 4-1 ο Δικέφαλος.

Δείτε τις καλύτερες φάσεις:

 

Τα... best of της ευρείας νίκης του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μαρκό (vid)