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«Μαγεία» Κωνσταντέλια και 3-0 ο ΠΑΟΚ! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας «χόρεψε» την άμυνα της Μαρκό και σκόραρε σαν σε προπόνηση για το 3-0 του ΠΑΟΚ πριν το ημίχρονο.

Δείτε τη φάση:

 

«Μαγεία» Κωνσταντέλια και 3-0 ο ΠΑΟΚ! (vid)