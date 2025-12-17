Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON «Μαγεία» Κωνσταντέλια και 3-0 ο ΠΑΟΚ! (vid) 17-12-2025 20:50 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ Μαρκό ΠΡΟΣΩΠΑ Γιάννης Κωνσταντέλιας 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας «χόρεψε» την άμυνα της Μαρκό και σκόραρε σαν σε προπόνηση για το 3-0 του ΠΑΟΚ πριν το ημίχρονο. Δείτε τη φάση: Κλείνει μόλις τελειώσει ο χειροποίητος γύρος του: Όποιος πρόλαβε, έφαγε το καλύτερο σουβλάκι της Αθήνας menshouse.gr Δε «μάσησε» τα λόγια του ο Γιάννης Βαρδινογιάννης instanews.gr Χατζηνικολάου – Κοσιώνη: Πολύ έντονη ενόχληση γι’ αυτό που γράφτηκε dailymedia.gr Με 14.60€ τη μέρα κάνεις βασιλικές διακοπές: Το ταξίδι στην πιο φθηνή και υποτιμημένη χώρα του 2026 είναι εμπειρία ζωής menshouse.gr Κέρδισε τη θέση στην οντισιόν: Αυτή είναι η εντυπωσιακή νέα δικηγόρος του «Deal» dailymedia.gr Σαν νησί, χωρίς ακτοπλοϊκά: Με 70€ τη βραδιά ξυπνάς με τον ήχο του κύματος σε πέτρινα αρχοντικά που εξαφανίζονται από το booking στο λεπτό menshouse.gr Τα παίζει όλα για όλα η Λατινοπούλου… instanews.gr 10 ερωτήσεις- παγίδα: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr «Μαγεία» Κωνσταντέλια και 3-0 ο ΠΑΟΚ! (vid) SHARE