Παναθηναϊκός: Απόφαση για 4 παίκτες πρώτης γραμμής + μία πιθανή έκπληξη!

Οι συσκέψεις στα υψηλά κλιμάκια του Παναθηναϊκού για τα μεταγραφικά φέρνουν και τις πρώτες εξελίξεις: Οι πράσινοι κινούνται για 4 παίκτες «πρώτης γραμμής» και ιδανικά θα ήθελαν και φορ!

Όπως ανέλυσαν στην εκπομπή «11 αυτοί, 11 εμείς», τα ανώτατα στελέχη που καλούνται να δώσουν τις πρώτες κρίσιμες «εξετάσεις» στα μεταγραφικά πήραν το πράσινο φως του Αλαφούζου για να προχωρήσουν σε μεταγραφές που θα κάνουν διάφορα κι όχι για να λειτουργήσουν ως… μπαλώματα στα όποια προβλήματα υπάρχουν.

Αυτό σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για 4 παίκτες βασικότατους αλλά και ικανούς να ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα σε σχέση με το υπάρχον ρόστερ.

Για αυτό μάλιστα και δεν θα υπάρξει βιασύνη διότι ο στόχος δεν αφορά μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον, κάτι που σημαίνει πως θα αναζητηθούν οι καλύτερες δυνατές επιλογές χωρίς χρονικό προσδιορισμό.

Οι 4 παίκτες που θα αναζητηθούν θα αγωνίζονται:

1. Στη θέση του τερματοφύλακα ώστε μαζί με τον Λαφόν να συνθέσουν ένα πολύ δυνατό δίδυμο.

2. Δύο παίκτες στις θέσεις των μέσων, με τον έναν να είναι απαραίτητα box to box.

3. Στη θέση του αριστερού μπακ για να φτιάξει ένα πολύ ανταγωνιστικό δίδυμο με τον Κυριακόπουλο.

Η έκπληξη: Στις μεταγραφικές συσκέψεις έπεσε και μια θέση-έκπληξη. Αυτή του σέντερ φορ όπου υπάρχει πληθώρα παικτών μεν, αλλά θα αναζητηθεί εκεί ένας παίκτης που να μπορεί να «κουμπώσει» μαζί με Ντέσερς, Τετέη ώστε να υπάρχουν πολλές επιλογές και ποιοτικές.

Επίσης ανοιχτό παραμένει κάποιοι παίκτες να πουληθούν όπως για παράδειγμα ο Κάρολ Σβιντέρσκι.

Σε ό,τι αφορά τους χρόνους, η απόφαση που έχει ληφθεί από τεχνικούς διευθυντές και προπονητή είναι να μην υπάρξει βιασύνη καθώς προτεραιότητα έχει η ποιότητα να είναι υψηλού επιπέδου και όχι η ταχύτητα απόκτησης ενός παίκτη.