UEFA για Κωνσταντέλια: «Θα ήταν το γκολ της χρονιάς» (vid)

Την ευκαιρία του Γιάννη Κωνσταντέλια στα τελευταία λεπτά του αγώνα κόντρα στην Λουντογκόρετς σχολίασε η UEFA, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως θα ήταν το γκολ της χρονιάς!

Ο άσος του ΠΑΟΚ είχε περάσει αλλαγή στην τελική ευθεία του παιχνιδιού, συνεισφέροντας καθοριστικά ώστε ο Δικέφαλος να ισοφαρίσει σε 3-3, δίνοντας μάλιστια ασίστ στον σκόρερ Μύθου, με την συμπλήρωση 90 λεπτών.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο ίδιος έφτασε πολύ κοντά στο να πετύχει ένα μοναδικό γκολ με βολέ, που θα έβαζε τους «ασπρόμαυρους» μπροστά στο σκορ, με τον Μπόνμαν να αποκρούει εντυπωσιακά!

Η UEFA δεν άφησε ασχολίαστη την συγκεκριμένη φάση, σημειώνοντας πως θα ήταν το γκολ της χρονιάς, αν η προσπάθεια του Κωνσταντέλια κατέληγε στα δίχτυα της βουλγάρικης ομάδας...

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