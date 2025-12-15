Οργανωμένοι ΠΑΣ Γιάννινα: «Η περίοδος χάριτος και υπομονής τελείωσε»

Ο Σύνδεσμος Φιλάθλων ΠΑΣ Γιάννινα εξέδωσε ανακοίνωση με έντονη κριτική στην διοίκηση του συλλόγου για την κακή πορεία της ομάδας στον Βόρειο Όμιλο της Super League 2.

Η σχετική ανακοίνωση των οργανωμένων φιλάθλων του ΠΑΣ:

«Η περίοδος χάριτος και υπομονής ΤΕΛΕΙΩΣΕ με την εμφάνιση της χθεσινής αναμέτρησης στην Καρδίτσα.



Αρχής γενομένης από την προσεχή αναμέτρηση στην Θεσσαλονίκη, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ πρώτον το σεβασμό που μας αναλογεί και δεύτερον το πάθος που αναλογεί στην ιστορία και το έμβλημα του συλλόγου.



Οποιοσδήποτε νομίζει πως ο τεράστιος ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, είναι πολύ τεράστιος για τις δυνατότητες του (όποιος και αν είναι αυτός και σε όποιο πόστο και αν βρίσκεται), τα μαζεύει και αποχωρεί ΣΗΜΕΡΑ.



Τα όσα είπαμε σε ΟΛΟΚΛΗΡΗ την αποστολή για μία ολόκληρη ώρα μετά το πέρας της αναμέτρησης, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ και ελπίζουμε να τα δούμε στην πράξη την προσεχή αγωνιστική.



Ειδάλλως θα τα ξανα πούμε…».