«Καυτός» Ντέσερς, σκόραρε και στα 3 ματς που ξεκίνησε βασικός

Ο Σίριλ Ντέσερς σκόραρε στην επανεμφάνισή του στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού και πλέον έχει βρει δίχτυα και στα 3 ματς που ήταν βασικός για το «Τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός επέλεξε το καλοκαίρι τον Νιγηριανό για την αντικατάσταση του Φώτη Ιωαννίδη, με τον Ντέσερς να ταλαιπωρείται ωστόσο από ένα πρόβλημα τραυματισμού και να μην έχει καταφέρει μέχρι τώρα να δώσει πολλά στην ομάδα του.

Η ποιότητά του βέβαια είναι αδιαμφισβήτητη, όπως και η εξαιρετική σχέση που διατηρεί με τα αντίπαλα δίχτυα. Κάτι που αποδείχθηκε και στο αποψινό ματς με τον Βόλο, όπου με υπέροχο σουτ εκτός περιοχής άνοιξε το σκορ στο 5ο λεπτό.

Αυτή ήταν η τρίτη συμμετοχή του Νιγηριανού στην αρχική ενδεκάδα του «Τριφυλλιού», με τον ίδιο να έχει σκοράρει και στα τρία παιχνίδια. Είχε προηγηθεί το ματς με την Athens Kallithea στο Κύπελλο, αλλά και το «αιώνιο» ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Λεωφόρο.