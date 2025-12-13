Ξέσπασμα Κουρμπέλη: «Έκαναν πειραματόζωο τον Παναθηναϊκό, μας έβαζαν να παίζουμε με covid και 10 πόντους χιόνι» (vid)

Σε μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στους Betarades, ο Δημήτρης Κουρμπέλης μιλά για όσα συνέβησαν στον Παναθηναϊκό, τον Αλαφούζο, διαιτητές και πολλά ακόμα.

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στους «Betarades» και αναφέρθηκε αρχικά στο χαμένο Πρωτάθλημα επί Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τονίζοντας σε πρώτη φάση πως οι «πράσινοι»… πέταξαν βαθμούς σε ματς με Ιωνικό και ΟΦΗ, κάτι που δεν έπρεπε να συμβεί. Εξήγησε λοιπόν πως ευθύνη για τον χαμένο τίτλο έχουν και οι παίκτες, αλλά και η διοίκηση, αφού στην Ελλάδα όποιος ελέγχει το παρασκήνιο έχει πάντα και το πάνω χέρι για τον τίτλο.

Για το ματς με τον Ολυμπιακό τόνισε ότι καμία άλλη μεγάλη ομάδα δεν θα δεχόταν να αγωνιστεί υπό αυτές τις συνθήκες, αφού οι «πράσινοι» όλη την εβδομάδα δεν είχαν καταφέρει να προπονηθούν λόγω των πολλών κρουσμάτων κορωνοϊού.

Φυσικά μίλησε για την αποχώρησή του από τον σύλλογο, αποκαλύπτοντας ότι ζήτησε από τον Παναθηναϊκό περίπου τα ίδια χρήματα που του έδιναν από την Τουρκία, σε βάθος όμως τριετίας αντί για διετίας. Οι «πράσινοι» ωστόσο του ξεκαθάρισαν ότι δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, ενώ λίγες ημέρες μετά απέκτησαν με τετραετές συμβόλαιο τον Τόνι Βιλένα. Σχολίασε μάλιστα τον τρόπο με τον οποίον ο Παναθηναϊκός επέλεξε να λύσει την συνεργασία του με αρκετά πρόσωπα, όπως είναι ο ίδιος αλλά και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η κουβέντα πήγε και στο αξέχαστο ματς με την Λαμία στο χιόνι, το οποίο δεν έπρεπε να διεξαχθεί ποτέ, αφού ήταν αδύνατον να παιχθεί ποδόσφαιρο υπό αυτές τις συνθήκες. Όσον αφορά τον ημιτελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με τον Κύζα, μίλησε για τις διαιτητικές αποφάσεις που καθόρισαν το αποτέλεσμα και έκριναν την πρόκριση.

Τέλος, αποκάλυψε κάποια σκηνικά που έλαβαν χώρα με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, σχολίασε το πέρασμά του από την Τουρκία και απάντησε σε ένα «Q&A».

Αποσπάσματα από τα όσα ανέφερε:

Για τον Ιανουάριο της χρονιάς του χαμένου Πρωταθλήματος επί Γιοβάνοβιτς: «Είμαστε 8 πόντους μπροστά. Έχουμε τελειώσει τον πρώτο γύρο, μπορεί να γίνει εύκολα η προεργασία από τον Νοέμβριο. Έχει τραυματιστεί ο Αϊτόρ, ο καλύτερος παίκτης. Για μένα έπρεπε να γίνουν περισσότερες και καλύτερες κινήσεις. Το έβλεπες ότι το είχε ανάγκη η ομάδα. Όταν είσαι τόσο κοντά σε έναν στόχο που έχουν περάσει χρόνια για να τον πετύχεις, πρέπει να θωρακίσεις την ομάδα. Ήμασταν 12-13 άτομα, χάσαμε τον καλύτερο παίκτη μεσοεπιθετικά. Ο Μπερνάρ τον πρώτο χρόνο ήταν άφαντος. Ήταν Νο.1 ο Αϊτόρ, τον χάνεις. Σπόραρ με Φώτη μοιράζονται τον χρόνο. Παλάσιος, 31 Ιανουαρίου έρχεται ο Μαντσίνι. Κλεϊνχέισλερ και Πούχατς. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερες κινήσεις και τις χρειαζόταν η ομάδα. Προφανώς και εμείς σαν παίκτες έχουμε μερίδιο ευθύνης, και ο προπονητής. Αλλά θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα αν είχαμε ενισχυθεί κατάλληλα. Το δικαιούμασταν όμως και πάλι. Χάνουμε βαθμούς στον Ιωνικό, το κάνουμε 0-1, έχουμε δοκάρια, τετ-α-τετ. Ποιος φταίει μετά; Εμείς φταίμε. Με τον ΟΦΗ στην Λεωφόρο έχουν κατέβει μισή φορά το κέντρο, με 10 παίκτες από το 5’. Πετάξαμε κάποιους βαθμούς. Ευθύνη έχουν και οι παίκτες και ο προπονητής και η διοίκηση. Στην Ελλάδα είμαστε, όποιος κάνει κουμάντο έχει και πιο πολλές ελπίδες να πάρει το Πρωτάθλημα. Στην Ελλάδα αυτό είναι, δεν θα αλλάξει».

Για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: «Καμία άλλη ομάδα από τις μεγάλες δεν θα κατέβαινε να παίξει, δεν θα δεχόταν να παίξει. Αυτό είναι λάθος της ομάδας. Σκέφτεσαι σε ανάλογη περίπτωση τι θα γινόταν στον Χ Ολυμπιακό, την Χ ΑΕΚ, τον Χ ΠΑΟΚ. Δεν κάναμε προπόνηση όλη την εβδομάδα. Όσοι είχαν πιο ήπια συμπτώματα κάνανε γυμναστήριο έξω, οι άλλοι σπίτια τους. Κάναμε 2 προπονήσεις και πήγαμε και παίξαμε την Δευτέρα. Όταν μας το είπαν, λέμε “πάμε να παίξουμε, ένα ματς είναι, όλα για όλα”. Αλλά ήμασταν νωθροί, φαινόταν αυτό. Δεν ήταν ματς για να κρίνει Πρωτάθλημα. Εμείς τότε κάναμε κάθε μέρα τεστ, είχε βγει όλη η ομάδα. Στην Ελλάδα κακώς δυστυχώς παίζει ρόλο ποια ομάδα κάνει κουμάντο στην ΕΠΟ. Πρέπει να έχεις μια πάρα πολύ καλή ομάδα, να δώσεις πάρα πολλά λεφτά, για να χτυπήσεις τον τίτλο».

Για την αποχώρησή του: «Εγώ ήθελα να μείνω, ο τρόπος τους μου έδειξαν ότι δεν ήθελαν. Εκείνη την χρονιά ήμουν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας. 5 παικτών τα συμβόλαια τελείωναν, από τον χειμώνα είχαν ανανεώσει οι 4. Ο μόνος βασικός που δεν είχε ανανεώσει ήμουν εγώ. Από τον Νοέμβριο μου έλεγαν ότι θα μιλήσουμε. Είχαν ανανεώσει τον Αϊτόρ, τραυματία, καλά έκαναν εννοείται. Ανανεώνουν Σένκεφελντ, Ρούμπεν Πέρεθ, πολύ καλά κάνουν, γιατί ήταν σημαντικοί παίκτες. Επειδή τον Γενάρη ήρθαν τα άσχημα αποτελέσματα, λένε ότι σταματάνε τις ανανεώσεις. Δεν δίνω βάση, συνεχίζω. Φτάνει Μάρτιος, Απρίλιος, έκανα μια κουβέντα με τον Γιοβάνοβιτς. Του είπα ότι ήθελα να ξέρω αν έχει γίνει κάτι. Είπα ότι και να μην με θέλουν δεν αλλάζει η συμπεριφορά μου. Τελειώνει το Πρωτάθλημα, είχε έρθει η Τραμπζονσπόρ, είχα την πρόταση καιρό. Πιάνω το δεξί χέρι του προέδρου, του λέω ότι έχω αυτό κι αυτό. Πες μου τι σκοπό έχετε, για να κινηθώ αναλόγως. Από την Τουρκία με πίεζαν, προσπαθούσα να το τραινάρω. Έχω πάει Μύκονο για ένα διήμερο, με παίρνει ο μάνατζέρ μου και μου λέει την πρόταση που μου έκαναν, ελάχιστα πάνω από αυτά που έπαιρνα στον τελευταίο μου χρόνο. Ο μάνατζερ μου ζήτησε να μην βγει τίποτα παρά έξω. Ξυπνάω το μεσημέρι, διαβάζω για πρόταση ανανέωσης στον αρχηγό. Τα είχαν φουσκώσει, απείχε αυτό από την πραγματικότητα. Σκέφτομαι ότι πετάνε πάνω μου το μπαλάκι. Κάνουμε την αντιπρόταση, μου λένε ότι δεν ανεβαίνουν. Τους λέω “ΟΚ τα λεφτά, να είναι όμως 3 τα χρόνια. Τα λεφτά που θα πάρω σε 2 χρόνια στην Τουρκία, να τα πάρω εδώ σε 3 χρόνια”. Και μου λένε ότι “αυτά είναι κι άμα θέλεις”. “Δεν κάνουμε συμβόλαια τριετίας τώρα”. Δύο μέρες μετά πήραν τον 28χρονο Βιλένα, έναν χρόνο μικρότερό μου, με τετραετές. Μην μιλήσουμε τώρα για λεφτά. Και σκέφτομαι, να απαντάνε έτσι… Πιστεύω ότι το έκαναν απλά για να το κάνουν, δεν ήθελαν».

Για τον Αλαφούζο: «Είναι ένας ευγενικός κύριος, καμία σχέση με πρόεδρο στην Ελλάδα. Είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του, απλά επηρεάζεται εύκολα. Επηρεάζεται από τον περίγυρό του. Εμπιστεύεται αρκετά».

Για το τι είναι ο Κομπότης στον Παναθηναϊκό: «Σύμβουλος, ξέρω ‘γώ; Είναι ξεκάθαρα ένας από τους ανθρώπους που συμβουλεύεται ο Αλαφούζος».

Για το ματς στα χιόνια με την Λαμία: «Άλλη ομάδα δεν το έπαιζε. Μας έλεγαν όλοι ότι δεν θα παίξουμε. Θα βγούμε απλά να πατήσουμε λιγάκι. Βλέπεις δύο ομάδες να παίζουν με τα χέρια με τις μπάλες, δεν κυλούσαν κάτω. Έριχνε κιόλας και το έστρωνε περισσότερο. Βγαίνουμε έξω, παίρνουν την πορτοκαλί μπάλα, πρέπει να την είχαν βουτήξει στο λάδι, κάνει μια πάσα ο διαιτητής και φεύγει η μπάλα. Παίζουμε λέει. Έτσι, χωρίς ζέσταμα, τίποτα, μπήκαμε και παίξαμε. Η ιστορία έχει δείξει ότι ήταν πειραματόζωο ο Παναθηναϊκός δυστυχώς. Χάσαμε 4-1, στο ίδιο γήπεδο παίζαμε όλοι. Αλλά αντικειμενικά, ήταν συνθήκες αυτές;».

Για τον ημιτελικό του Κύζα: «Έβλεπες τον διαιτητή… Ο Μάτος τότε στα καλύτερά του, ξύλο και των γονέων. Και η κόκκινη στον Χουλτ δεν υπάρχει. Έγιναν όργια σε εκείνο το ματς. Και το φάουλ που προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ με τον Πέλκα, δεν έχω ξαναδεί τον Μολέδο να πηδάει πιο καθαρά. Μετά κόκκινη στο 50’ και κατηφόρα. Με το VAR θα είχε 2-3 κόκκινες ο ΠΑΟΚ. Τον Μπεργκ μπροστά τον είχαν, τι να σου πω τώρα…».

Δείτε ολόκληρη την συνέντευξή του: