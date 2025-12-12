Έγραψε ιστορία στην Ιταλία ο 38χρονος Τζέιμι Βάρντι!

Τι και αν είναι 38 ετών; Ο Τζέιμι Βάρντι έγραψε ιστορία στην Ιταλία, καθώς έγινε ο πρώτος Άγγλος που παίρνει το βραβείο του «παίκτη του μήνα» στην ιστορία της Serie A.

Ο Τζέιμι Βάρντι συνεχίζει την καριέρα του από το περασμένο καλοκαίρι στο καμπιονάτο με τη φανέλα της Κρεμονέζε και ο ιταλικός σύλλογος αποδείχθηκε πως πέτυχε «διάνα» με την απόκτηση του 38χρονου Αγγλου επιθετικού. Ο Βάρντι, που υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα, με προοπτική επέκτασης για ακόμη μία σεζόν, έγραψε ιστορία στη Serie A, καθώς έγινε ο πρώτος Αγγλος που κερδίζει τον τίτλο «παίκτης του μήνα» στην ιστορία του ιταλικού πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα ο βετεράνος φορ αναδείχθηκε παίκτης του μήνα για το Νοέμβριο, έχοντας ως σημαντικότερη στιγμή το φοβερό γκολ που πέτυχε στο ματς με τη Γιουβέντους. Ο Βάρντι έχει μέχρι τώρα δέκα συμμετοχές με την ομάδα της Λομβαρδίας και έχει τέσσερα γκολ στο ενεργητικό του.

Ο Αγγλος φορ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Λέστερ, σκοράροντας 200 γκολ σε 500 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις μεταξύ 2012 και 2025 για τις «αλεπούδες», ενώ ήταν πρωταγωνιστής στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Αγγλίας το 2016, που θεωρείται η μεγαλύτερη έκπληξη στα χρονικά της Premier League.

Παράλληλα, ο έμπειρος επιθετικός, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Premier League την σεζόν 2019-20 με 23 γκολ, κατέκτησε το Κύπελλο Αγγλίας το 2021 και έχει αγωνιστεί 26 φορές με την εθνική ομάδα της Αγγλίας, έχοντας σημειώσει επτά γκολ. Η Κρεμονέζε φέτος στην κορυφαία κατηγορία στην Ιταλία μετά από διετή απουσία.