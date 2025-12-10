Η Μπενφίκα επικράτησε 2-0 της Νάπολι στο Da Luz και παρέμεινε «ζωντανή» για την 24άδα.

Τη δεύτερη νίκη της και μάλιστα σερί στην League Phase πήρε η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο επικρατώντας εκείνης του Αντόνιο Κόντε με 2-0. Οι Πορτογάλοι έφτασαν έτσι τους 6 βαθμούς έπειτα από 6 αγωνιστικές και βρίσκονται στο -1 από τις θέσεις που οδηγούν στην επόμενη φάση, ενώ οι Partenopei έμειναν στους 7 βαθμούς και στην κόψη του ξυραφιού.

Οι πρωταθλητές Ιταλίας έπαιξαν εκτός έδρας απέναντι στη Μπενφίκα, σε ένα ματς που εξελίχθηκε αρνητικά για την ομάδα του Νότου. Οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν από νωρίς υπό πίεση και στο 20ό λεπτό ο Ρίος άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους. Η Μπενφίκα διεύρυνε το προβάδισμά της στο 49′ με τον Μπαρέιρο, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0. Η Νάπολι δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να επιβάλει τον ρυθμό της ή να παρουσιάσει πειστική εικόνα, με αποτέλεσμα να παραμένει αβέβαιο το μέλλον της στην ενδιάμεση φάση.