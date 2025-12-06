Γιάγια Τουρέ: «Θέλω να καταρρεύσει ο μύθος του Γκουαρντιόλα»

Ο Γιάγια Τουρέ για ακόμη μια φορά επιτέθηκε στον Πεπ Γκουαρντιόλα, σε συνέντευξη που παραχώρησε, μιλώντας με τα χειρότερα λόγια για τον Καταλανό προπονητή.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν βλέπω άνθρωπο, βλέπω ένα φίδι. Μου φέρθηκε σαν σκουπίδι. Η γυναίκα μου έλεγε πάντα γι' αυτόν: «Διάβολε, δεν είναι άντρας, είναι κακός». Τον θεωρεί αρνητικό άνθρωπο.

Θέλω να καταρρεύσει ο μύθος του Γκουαρντιόλα. Έχω την αίσθηση ότι έκανε ό,τι μπορούσε για να καταστρέψει την τελευταία μου σεζόν στη Μάντσεστερ Σίτι. Προσπάθησα να καταλάβω γιατί έπαιζα τόσο λίγο.

Ρώτησα ακόμη και σιωπηλά τους προπονητές φυσικής κατάστασης για τα στατιστικά μου. Όταν συνειδητοποίησα ότι ήταν τόσο καλά, ή και καλύτερα, από αυτά των νεότερων παικτών που έπαιζαν, τόσο στις προπονήσεις όσο και στους αγώνες, κατάλαβα ότι δεν ήταν θέμα φυσικής κατάστασης.

Έχω αναρωτηθεί κι εγώ αν όλα αυτά οφείλονταν στο χρώμα του δέρματός μου, και δεν είμαι ο μόνος που έχει κάνει αυτή την ερώτηση. Και μερικοί παίκτες της Μπαρτσελόνα το έχουν αναρωτηθεί. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχω την αίσθηση ότι ζήλευε. Με έβλεπε ως αντίπαλο, σαν να έριχνα μια μικρή σκιά πάνω του».