Ο Άρης είχε το ματς στα χέρια του, αλλά ο ΠΑΟΚ μίλησε τελευταίος και με… ψαλιδάρα του Γιακουμάκη πήρε το 1-1 και έκανε ροντέο τη βαθμολογία του Κυπέλλου!

Το «κλάσικο» της Θεσσαλονίκης για το Κύπελλο Betsson λειτούργησε ως προοίμιο της Kυριακάτικης (7/12) αναμέτρησης για το πρωτάθλημα. Άρης και ΠΑΟΚ έδειξαν πως είχαν στο μυαλό τους τη συνέχεια, επιλέγοντας ροτέισον και εκπλήξεις σε μια πρώτη μεταξύ τους συνάντηση που, παρά τις αλλαγές, διατήρησε το υψηλό ενδιαφέρον που συνοδεύει πάντα τα ντέρμπι των δύο ομάδων...

Με Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια παρατάχθηκε ο Άρης, έχοντας Άλβαρο - Ρόουζ στα στόπερ και Φρίντεκ - Φαντικά στις πλευρές. Μπροστά τους οι Μόντσου, Γαλανόπουλος, με τον Γένσεν να κινείται δίπλα στον φορ, εκεί όπου εναλλάσσονταν Ντούντου και Παναγίδης (σ.σ. ξεκίνησε στ΄αριστερά), με τον Πέρεθ στα δεξιά, αφήνοντας τον Λορέν Μορόν στον πάγκο.

Για τον ΠΑΟΚ, ο Αντώνης Τσιφτσής επέστρεψε κάτω από την εστία, έχοντας μπροστά του τους Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Βολιάκο και Σάστρε στην τετράδα της άμυνας. Απόντος του τιμωρημένου Μεϊτέ, στα χαφ αγωνίστηκαν οι Μπιάνκο - Οζντόεφ, με τον Καμαρά στο «δέκα», πίσω από τον προωθημένο Μύθου. Στα «φτερά της επίθεσης, Αντρίγια Ζίβκοβιτς στ΄αριστερά και Κιρίλ Ντεσπόντοφ δεξιά.

Χαμένο πέναλτι, κλασικές ευκαιρίες και ακυρωμένο γκολ. Απ΄όλα είχε το α΄ημίχρονο στο «Κλ.Βικελίδης», με τους φιλοξενούμενους να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, την ώρα που ο Άρης προσπάθησε με μεγάλες μπάλες να χτυπήσει στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ και στην τρανζίσιον επίθεση. Η πρώτη μεγάλη -χαμένη- ευκαιρία ανήκε στον ΠΑΟΚ, με τον Αθανασιάδη να δείχνει... ζεστός με το «καλησπέρα» της αναμέτρησης, καταγράφοντας μόλις στο 7΄μία σπουδαία επέμβαση. Σε μία εξαιρετική επίθεση του Δικεφάλου από τα δεξιά, ο Σάστρε βρήκε με ωραία πάσα τον Ντεσπόντοφ στο χώρο, ο Βούλγαρος έκανε το γύρισμα και ο Μύθου το τελείωμα με τη μία, αλλά ο 'Ελληνας κίπερ απομάκρυνε σωτήρια σε κόρνερ.

Το μοτίβο επίθεσης από τα δεξιά βγήκε σαν σε επανάληψη πολλές φορές για τους ασπρόμαυρους δεδομένου πως ο Φρίντεκ αδυνατούσε να ακολουθήσει τον Ντεσπόντοφ, έχοντας πάρα πολλά προβλήματα από την πλευρά του. Την ώρα που ο Άρης, με βαθιές μπαλιές, στόχευε κυρίως τ΄αριστερά του ΠΑΟΚ, ψάχνοντας στιγμές αμυντικής ανισορροπίας του αντιπάλου, ιδίως όταν ο Μπάμπα ήταν ψηλά.

Στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης και ο Μιχαηλίδης δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Αθανασιάδη, ο οποίος φώναξε «παρών». Η μεγαλύτερη στιγμή του Έλληνα κίπερ όμως ήρθε στο 16΄όταν ο Μπέμπεκ κάλεσε τον Παπαπέτρου να δει τη φάση με Βολιάκο - Μόντσου, καταλογίζοντας πέναλτι εις βάρος των γηπεδούχων. Ο Ντεσπόντοφ πήρε τη μπάλα, εκτέλεσε χωρίς δύναμη στη δεξιά γωνία και νικήθηκε από τον Αθανασιάδη. Μάλιστα, στο 35΄ο Φρίντεκ έχασε ξανά τον Ντεσπόντοφ που κινήθηκε στην πλάτη του και «τσίμπησε» με το κεφάλι τη μπάλα, μετά από σέντρα του Αντρίγια, αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Ο Άρης «απάντησε» στο 36΄όταν ο Πέρεθ απελευθερώθηκε ωραία από το μαρκάρισμά του και εκτέλεσε από τη γωνία της περιοχής, όμως η μπάλα πέρασε λίγο άουτ. Στο 42΄επιβεβαιώθηκε ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου στο «Κλ.Βικελίδης» αλλά το VAR είχε διαφορετική άποψη. Ο Ντούντου έκανε το γύρισμα και ο Κάρλες Πέρεθ κοντρόλαρε και τελείωσε υποδειγματικά τη φάση, αλλά το γκολ δεν μέτρησε καθώς ο Γένσεν υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης.

Με το 0-0 οδηγήθηκαν στην ανάπαυλα του ημιχρόνου οι δύο ομάδες, με τον Άρη όμως να αιφνιδιάζει τον αντίπαλό του με την έναρξη του β΄μέρους και τον Πέρεθ να βγάζει μία τρομερή αντεπίθεση στο 47΄. Ο Γένσεν έκανε το ωραίο παράλληλο γύρισμα για τον Ντούντου και εκείνος με προβολή την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0!

Στο 62΄ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να απαντήσει μέσα από στατική φάση και εκτελεστή τον Ντεσπόντοφ από το ημικύκλιο, αλλά η μπάλα κόντραρε, βρήκε στο δοκάρι του Αθανασιάδη και πέρασε εκτός. Στην αμέσως επόμενη στιγμή, μία ακόμη στιγμή για τους ασπρόμαυρους με την κεφαλιά του Μπιάνκο στην εξωτερική πλευρά των διχτύων του Άρη. Μέσα ο Τάισον στο 63΄, σε μία πρώτη διορθωτική κίνηση από πλευράς Λουτσέσκου, αποσύροντας τον Μπιάνκο για να μετατοπίσει τον Καμαρά δίπλα στον Οζντόεφ. Ράτσιτς αντί του Γένσεν η πρώτη επιλογή και για τον Μανόλο Χιμένεθ στο 71'.

Ο Άρης λίγο έλειψε να πάρει μία ακόμη ευκαιρία για να κάνει ακόμη μεγαλύτερη ζημιά στον ΠΑΟΚ αλλά με παρέμβαση Μπέμπεκ, η αρχική υπόδειξη του Παπαπέτρου για πέναλτι στον Άρη, μετά από μαρκάρισμα του Μπάμπα στον Ντούντου, έγινε φάουλ καθώς φάνηκε ότι είναι εκτός περιοχής αλλά ήταν ένα ακόμη «καμπανάκι» για τον πάγκο του Δικεφάλου δεδομένης της εικόνας του Γκανέζου.

Όσο ο Άρης είχε το προβάδισμα και ήταν αγκαλιά με μία ακόμη νίκη... εκτόξευσης στο Κύπελλο, ελέγχοντας το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ προσάρμοζε το πλάνο του με τον Λουτσέσκου να ρίχνει Χατσίδη και Γιακουμάκη στο 75΄αντί των Ντεσπόντοφ - Μύθου. Τρία λεπτά αργότερα, το «Κλ.Βικελίδης» σηκώθηκε στο πόδι για να χειροκροτήσει τον σκόρερ Ντούντου, που άφησε τη θέση του στον Μορόν.

Κένι και Ιβανούσετς αντί των Σάστρε - Αντρίγια, οι τελευταίες πινελιές από πλευράς φιλοξενούμενων, σε μία ύστατη προσπάθεια του ΠΑΟΚ να πάρει κάτι περισσότερο. Ισορροπία και διαχείριση από τον Άρη, ρίχνοντας στο ματς τον Χαρούπα αντί του Παναγίδη.

Όμως ο ΠΑΟΚ κρατούσε το... καλύτερο για το τέλος. Τελευταία φάση, ο Τάισον κινείται από τ΄αριστερά, «πατάει» στον Μπάμπα, αυτός σεντράρει με τον Ρόουζ να διώχνει προσωρινά. Στην κατάλληλη θέση ο Βραζιλιάνος εξτρέμ που σέντραρε ξανά στην «καρδιά» της άμυνας του Άρη, με τη μπάλα να μένει... ζωντανή και τον Γιακουμάκη με ανάποδο ψαλίδι να βάζει... μπάζερ για το 1-1.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Άλβαρο, Ρόουζ, Φαντιγκά, Φρίντεκ(83΄Τεχέρο), Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γιένσεν(71΄Ράσιτς), Πέρες, Παναγίδης(83΄Χαρούπας), Ντούντου(79΄Μορόν)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Βολιάκο, Σάστρε(81΄Κένι), Μπιάνκο(63΄Τάισον), Οζντόεφ, Καμαρά, Ντεσπόντοφ(75΄Χατσίδης), Ζίβκοβιτς(81΄Ιβανούσετς), Μύθου(75΄Γιακουμάκης).

