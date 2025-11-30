Άρης: Συμπλήρωσε κάρτες ο Μορόν

Ο Λορέν Μορόν αντίκρισε την τρίτη του κίτρινη κάρτα στο πρωτάθλημα και αναμένεται να λείψει σε ένα από τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια των κιτρινόμαυρων στη Superleague

Μπορεί να σκόραρε, όμως η κίτρινη κάρτα που δέχθηκε ο Λορέν Μορόν είναι εκείνη που απασχολεί περισσότερο τον Μανόλο Χιμένεθ.

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής του Άρη "κιτρινίστηκε" απέναντι στην ΑΕΛ και έφτασε τις τρεις στο φετινό πρωτάθλημα, πράγμα που σημαίνει πως θα πρέπει να δηλωθεί ως απόντας, σε ένα από τα τέσσερα παιχνίδια που ακολουθούν στην Superleague.

Πιο συγκεκριμένα, ο Άρης θα αντιμετωπίσει κατά σειρά: ΠΑΟΚ (εκτός), Ολυμπιακό (εντός), Αστέρα (εκτός) και ΑΕΚ (εντός).

Τέσσερα παιχνίδια - τρία ντέρμπι και ο Μανόλο Χιμένεθ σε αρκετά δύσκολη θέση, ειδικά από τη στιγμή που δεν έχει και άλλη διαθέσιμη επιλογή για τη θέση του φορ.