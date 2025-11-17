Ο Νεϊμάρ σόκαρε τους πάντες εναντίον της Παλμέιρας

Τους τελευταίους μήνες, το όνομα του Νεϊμάρ έχει γίνει πρωτοσέλιδο κυρίως για λόγους εκτός γηπέδου, καθώς ο Βραζιλιάνος σταρ δυσκολευόταν αρκετά στη Σάντος.

Αυτή τη φορά, ο 32χρονος επιθετικός έδωσε τον καλύτερο εαυτό του, πραγματοποιώντας μια εκπληκτική εμφάνιση που επέτρεψε στη Σάντος να αρπάξει μια νίκη την τελευταία στιγμή (1-0 στις καθυστερήσεις) και να βγει από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Με πέντε βασικές πάσες, τέσσερις επιτυχημένες ντρίμπλες και το καλύτερο ποσοστό ολοκλήρωσης πάσας στην ομάδα του, ο Νεϊμάρ ανακηρύχθηκε επάξια παίκτης του αγώνα και ξέσπασε σε κλάματα μετά το τέλος του, αποτελώντας το θέμα συζήτησης με το τελευταίο σφύριγμα.

«Τον πιέσαμε πραγματικά στα όριά του, αλλά είναι σταθερός. Έπαιξε έναν πολύ καλό αγώνα, προπονήθηκε καλά. Τον παρακολουθούσα καθημερινά και βελτιωνόταν κάθε μέρα. Το ένιωθα: θα ήταν έτοιμος. Ξέρει ότι θα απαιτήσουμε περισσότερα και προετοιμάζεται γι΄ αυτό. Θαυμάζω την αφοσίωσή του», δήλωσε ο προπονητής του, Χουάν Πάμπλο Βοϊβόντα.

Το ίδιο συναίσθημα επανέλαβαν οι οπαδοί της Σάντος στον βραζιλιάνικο Τύπο. «Η Σάντος το άξιζε, νομίζω ότι έπαιξε καλύτερα από την Παλμέιρας. Για μένα, ήταν ο καλύτερος αγώνας της, καταλαβαίνετε; Ο καλύτερος αγώνας της σεζόν τους. Η προσέγγισή τους στο παιχνίδι, η κατανόησή τους για τη σημασία αυτού του αγώνα... και ο Νεϊμάρ. Ήταν ο καλύτερος αγώνας του από την αρχή της σεζόν», δήλωσε ο παλαίμαχος διεθνής Βραζιλιάνος Βάλτερ Καζαγκράντε στο UOL Sport.

Ο Νεϊμάρ άφησε λοιπόν μια άριστη εντύπωση, αλλά θα πρέπει να συνεχίσει έτσι αν ελπίζει να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.